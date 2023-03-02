В России с утра "бавовна": в каких областях взрывы

Как передаёт издание "Комментарии", в стране-агрессоре утро 2 марта началось весьма тревожно. Как минимум в трех областях жалуются на взрывы и сообщают об "обстрелах".

Взрыв. Фото: из открытых источников

По информации российского Telegram-канала BAZA, в Тульской области произошел взрыв, но о его причинах пока не сообщается.

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Известно, что взрыв произошел сегодня недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 08:00. Его услышали все местные жители и, по их словам, от взрыва "задрожали дома".

"Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в полметра. Вокруг все было посыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Сейчас жителей не пускают к месту — территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники", — сообщили в сети.

Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что село Ломаковка Стародубского района Брянской области якобы около часа находится под обстрелом, в котором местные власти традиционно обвиняют ВСУ.

По их информации, несколько снарядов упали на гражданские объекты, а местные прячутся в подвалах.

В дополнение, губернатор Александр Богомаз заявил, что из Украины на территорию Брянской области в село Любечаны якобы "прорвалась ДРГ" и обстреляла автомобиль.

Тем временем курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино вблизи границы с Украиной якобы "вновь попал под обстрел ВСУ".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в своем обращении в последний день зимы президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что интенсивность боев нарастает. Самая тяжелая ситуация, по его словам, по-прежнему в районе Бахмута. О том, что там крайне сложная ситуация, говорят и защитники города. Всё большую вовлеченность в российско-украинскую войну начал демонстрировать Китай. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего в обозримом будущем ожидать на военном и внешнеполитическом фронтах.



