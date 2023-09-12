В России рухнул бомбардировщик

Су-24 разбился в Калачевском районе Волгоградской области России. Об этом сообщают "Комментарии".

Российский Су-24 в полете

Российский самолет Су-24 потерпел крушение, по предварительной информации, в результате учебного полета. Известно, что борт пропал с радаров вскоре после взлета.



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На земле обнаружены три очага возгорания.

Как сообщили в военном ведомстве РФ, во время выполнения планового учебно-тренировочного полета самолет потерпел крушение в безлюдной местности. К месту падения уже направили вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer — "Фехтовальщик") — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Носитель тактических ядерных зарядов.

Вооружение Су-24 включает: стрелково-пушечное вооружение, неуправляемые авиационные бомбардировочные средства поражения, неуправляемые авиационные ракеты, управляемые авиационные ракеты классов "воздух-поверхность".

В ходе войны в Украине обе стороны — и агрессор Россия, и Силы обороны Украины — используют эту модель самолета для боевых действий. Украинские Су-24 использовались для ударов по позициям противника, уничтожения российской боевой техники и оперативных групп, а также для нанесения бомбовых ударов по российским войскам в боях за аэропорт Антонов. На начало сентября 2022 года, не менее 11 украинских Су-24 было потеряно во время вторжения. По меньшей мере 7 российских Су-24 были уничтожены в результате взрывов на аэродроме "Саки".

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