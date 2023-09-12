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Британцы посетовали на ВСУ: подробности

В Британии сократили огневую подготовку украинцев из-за жалоб местных жителей

сегодня, 20:05
Автор:
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Константин Куликов
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В Британии сократили на 30% время огневой подготовки украинских рекрутов из-за жалоб местных жителей на шум. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Times.

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ВСУ, стрельбы

Как рассказывают британские журналисты, министерство обороны было вынуждено на треть сократить обучение на военной базе Лидд-Рейнджерс недалеко от Дандженесса из-за гнева жителей по поводу взрывов и дыма. Жители направили несколько писем в городской совет с требованием принять меры. Получив уведомление о жалобах, минобороны согласилось ограничить шум и сократить количество учений на 30 процентов. По словам местных, взрывы очень шумные. Из-за них вибрировали окна в домах.


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"Когда они совершают взрывы, дом вибрирует. Однажды я писал письмо и уронил ручку", — пожаловался местный житель.

Также, по их словам, они не могут открыть окна из-за постоянных взрывов.

Идя на встречу желанием местной общины, военные сократили "громогласную" часть своей подготовки.

Между тем, в Энергодаре оккупантов взорвали во время застолья. Украинские разведчики вместе с партизанами ликвидировали российских оккупантов в Энергодаре. Дрон ГУР прилетел прямо во время застолья. Оккупанты отмечали "день подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ".

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