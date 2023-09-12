В Британии сократили на 30% время огневой подготовки украинских рекрутов из-за жалоб местных жителей на шум. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Times.

ВСУ, стрельбы

Как рассказывают британские журналисты, министерство обороны было вынуждено на треть сократить обучение на военной базе Лидд-Рейнджерс недалеко от Дандженесса из-за гнева жителей по поводу взрывов и дыма. Жители направили несколько писем в городской совет с требованием принять меры. Получив уведомление о жалобах, минобороны согласилось ограничить шум и сократить количество учений на 30 процентов. По словам местных, взрывы очень шумные. Из-за них вибрировали окна в домах.

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"Когда они совершают взрывы, дом вибрирует. Однажды я писал письмо и уронил ручку", — пожаловался местный житель.

Также, по их словам, они не могут открыть окна из-за постоянных взрывов.

Идя на встречу желанием местной общины, военные сократили "громогласную" часть своей подготовки.

Между тем, в Энергодаре оккупантов взорвали во время застолья. Украинские разведчики вместе с партизанами ликвидировали российских оккупантов в Энергодаре. Дрон ГУР прилетел прямо во время застолья. Оккупанты отмечали "день подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ".

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