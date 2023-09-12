Глава РФ пугает мир новым оружием

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

"Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", — сказал он, выступая на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума во Владивостоке во вторник, 12 сентября.

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Более подробно свою мысль Путин развивать не стал. Российские СМИ заявляют, что оружие "на новых физических принципах" планирует использовать качественно новые или ранее не использовавшихся технологии и принципов воздействия. К ним причисляют лазерное, инфразвуковое и радиочастотное.

Напомним, что среди новинок российской оружейной промышленности, которые уже применяются на войне в Украине, можно назвать дроны "Ланцет". Их Россия использует для атак на украинскую бронетехнику. Среди ноухау РФ — ракеты "Кинджал", которые Россия позиционирует, как гиперзвуковые, но многие эксперты ставят под сомнение эту техническую характеристику.

Еще одной новинкой, которой также хвастался Путин, является танк "Прорыв". Но его также неоднократно захватывали в ходе боев в Украине. Последний из известных случаев произошел в Запорожской области, в боях под Работино.

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