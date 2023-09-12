Лавров рассказал о первом шаге для начала мирных переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первым шагом к началу мирных переговоров об окончании войны должны быть действия президента Украины Владимира Зеленского.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что чем дольше Украина будет откладывать переговоры с Россией, тем сложнее будет договариваться об окончании войны. По словам Лаврова, первый шаг должна сделать Украина.

"Отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой должна стать первым шагом для переговоров между РФ и Украиной", — утверждает Сергей Лавров.

Заявление Лаврова прозвучало на полях Восточного экономического форума, где выступал также президент РФ Владимир Путин. Российский диктатор выразил подобные слова с необходимостью от Зеленского упразднить запрет на переговоры с Россией.

Напомним, что, несмотря на обвинения Путина и Лаврова о том, что Украина не хочет договариваться с Россией об окончании войны, военные аналитики и политологи называют такие шаги Кремля, очередной попыткой снять с себя вину за полномасштабное вторжение, уменьшить влияние санкций, а также иметь возможность нарастить военные силы для последующих атак по Украине

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин объяснил свое стремление захватить украинские территории и указал причины начала войны против Украины.

Также "Комментарии" писали об американском специалисте по истории Восточной Европы Тимоти Снайдере, который объяснил идеологическую ошибку Путина во время войны в Украине. Снайдер указывает, что Кремль считает, что украинского народа не существует, поэтому для победы им нужно убить "лишь" тех украинцев, которые не поддерживают Россию. Однако впоследствии Путин понял, что таких много, поэтому вместо тысяч теперь в Кремле говорят о необходимости убить миллионы.