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В России пугают вторжением Украины, готовятся к обороне

В российской Курской области распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ

сегодня, 08:40
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Автор:

Кравцев Сергей

В России существенно усилились слухи о том, что Украина собирается вторгнуться на территорию РФ. Так, в частности сообщается, что вскоре может произойти вторжение украинских войск на территорию Курской области, якобы именно поэтому на приграничных районах возводят укрепления. Как передает издание "Комментарии", сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на утренние данные Генштаба ВСУ.

В России пугают вторжением Украины, готовятся к обороне

В России распространяются слухи о якобы вторжении украинских войск. Фото: Getty Images

"Противник продолжает нести потери. Растет число погибших оккупантов среди мобилизованных Курской области, о чем свидетельствуют местные средства массовой информации. Кроме того, из-за информации о человеческих потерях, войну в Украине все меньше поддерживает молодое поколение россиян", — рассказали в ведомстве.

Также в украинском Генштабе добавили, в российском городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ.

"В этой связи продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах", — говорится в сведеньях Генштаба.

Читайте также на портале "Комментарии" — оправдан ли "потолок" цены на российскую нефть – почему именно на такой шаг пошел Европейский Союз.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время обращения к украинцам президент Украины Владимир Зеленский, среди прочего, прокомментировал очередной массированный удар со стороны РФ, а также отметил, что только демонтаж российских террористических возможностей, освобождение всей украинской земли и привлечение убийц к ответственности может принести нам мир. Он также подчеркнул, что ракетной атакой 5 декабря Россия отметила очередную годовщину подписания Будапештского меморандума – того самого, который она как гарант нарушила. Соответственно, отдать такой стране хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других – означает новую войну, уверен Зеленский. В Минобороны Украины также уверяют, что будущее террористического государства РФ предрешено. Чего ожидать в обозримом будущем в ракурсе украино-российской войны? Какие видятся варианты ее прекращения – и мира после? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08ERrBJJor2mUkZyp3z7qAYGSXEcycpnnpqAq7QSBq6U1HZiixVz9wGkcBxMNDtLrl
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