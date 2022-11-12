В России пригрозили применением "экспериментального оружия" на войне против Украины

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о якобы вероятности применения "экспериментального оружия" на фронте против Украины. Об этом портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса. Фото: Getty Images

Рогозин заявил, что инспекторская группа "Царские волки" предлагают разработчикам применить во время войны "перспективное оружие и военные комплексы", не попавшие под серийное производство.

Экс- глава "Роскосмоса" похвастался, что он за более, чем 6 лет работы в российском правительстве продвигал новые разработки. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них сейчас нужно дать возможность применить их средства.

Как отметил Дмитрий Рогозин, две трети коллективов, сотрудничающих с инспекторской группой — частные компании, а остальные – коллективы разработчиков из состава "Ростех" и "Роскосомс".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Республику Беларусь (РБ) продолжают прибывать военные эшелоны из РФ, сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Какова вероятность повторного нападения со стороны РБ на Украину? Может ли Беларусь вспыхнуть изнутри? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам. На сегодняшний Генштаб ВСУ оценивает вероятность повторного вторжения российских войск в Украину со стороны Беларуси, как крайне высокую.





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