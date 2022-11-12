Минобороны РФ заказало партию смертельного оружия: о чем идет речь

Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщают кремлевские пропагандисты. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на собеседника.

Ракета "Циркон". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет. Исполнить заказ должны в 2023 году.

Минобороны РФ официально не сообщает эту информацию.

"Циркон" — это ракеты со скоростью полёта 12 тыс. км/ч. При такой скорости "Циркон" может достичь Лондона примерно за 5 минут.

Стоит напомнить, в начале ноября 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.

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