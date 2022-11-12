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Минобороны РФ заказало партию смертельного оружия: о чем идет речь

Несколько десятков гиперзвуковых ракет «Циркон» будет произведено в РФ в 2023 году

12 ноября 2022, 13:12 comments2293
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщают кремлевские пропагандисты. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на собеседника.

Минобороны РФ заказало партию смертельного оружия: о чем идет речь

Ракета "Циркон". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет. Исполнить заказ должны в 2023 году.

Минобороны РФ официально не сообщает эту информацию.

"Циркон" — это ракеты со скоростью полёта 12 тыс. км/ч. При такой скорости "Циркон" может достичь Лондона примерно за 5 минут.

Стоит напомнить, в начале ноября 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встретятся на саммите G20 ("Большая двадцатка") на Бали (Индонезия) на будущей неделе. Это подтвердили и в КНР, и в США. Среди прочего они обсудят войну России против Украины, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Какие ожидания от этой встречи? Можно ли рассчитывать, что Китай, пусть не явно, но надавит на РФ в ракурсе необходимости завершения войны против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/tass_agency/165714
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