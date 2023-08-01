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В России придумали, как отомстить за "Москва-Сити"

Неизвестные беспилотники уже дважды атаковали небоскребы "Москва-Сити" - делового центра российской столицы, в РФ заявили об ответственности за атаки Украины

сегодня, 20:38
Автор:
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Константин Куликов
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Комментируя новую атаку беспилотников на Москву, в ночь на 1 августа, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что российским войскам стоит нанести удар по символам украинской столицы. Об этом сообщают "Комментарии".

В России придумали, как отомстить за "Москва-Сити"

Результат одного из попаданий по "Москва-Сити"

По мнению рашиста Гурулева, удар по "Москва-Сити" носит "исключительно информационный характер". Депутат предложил использовать схожие методы воздействия на украинскую общественность. 


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"Искореженный щит "Родины-матери" вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень, кстати", — назвал он одну из возможных целей.

В ночь на первое августа беспилотники повторно атаковали элитный бизнес-центр в Москве. По словам московского мэра Сергея Собянина, дроны повредили фасад "Москва-сити" на 21 первом этаже. В этом небоскребе расположены офисы работников трех российских министерств и привилегированной части российского общества. 

Тем временем, в Киеве сняли советские символы с монумента "Родина-мать". Также принято решение о переименовании монумента "Родина-мать" на "Украина-мать".

А в Крыму растет сопротивление оккупантам: в ГУР сделали заявление. В Крыму растет сопротивление оккупантам: в ГУР сделали заявление Источник: https://По информации ГУР, чтобы противостоять таким атакам личный состав ВС РФ переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным инцидентам. Украинская разведка утверждает, что разрешено применение физической силы и оружия, проводятся массовые задержания, аресты.



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