Комментируя новую атаку беспилотников на Москву, в ночь на 1 августа, член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что российским войскам стоит нанести удар по символам украинской столицы. Об этом сообщают "Комментарии".

Результат одного из попаданий по "Москва-Сити"

По мнению рашиста Гурулева, удар по "Москва-Сити" носит "исключительно информационный характер". Депутат предложил использовать схожие методы воздействия на украинскую общественность.

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"Искореженный щит "Родины-матери" вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень, кстати", — назвал он одну из возможных целей.

В ночь на первое августа беспилотники повторно атаковали элитный бизнес-центр в Москве. По словам московского мэра Сергея Собянина, дроны повредили фасад "Москва-сити" на 21 первом этаже. В этом небоскребе расположены офисы работников трех российских министерств и привилегированной части российского общества.

Тем временем, в Киеве сняли советские символы с монумента "Родина-мать". Также принято решение о переименовании монумента "Родина-мать" на "Украина-мать".

А в Крыму растет сопротивление оккупантам: в ГУР сделали заявление. В Крыму растет сопротивление оккупантам: в ГУР сделали заявление Источник: https://По информации ГУР, чтобы противостоять таким атакам личный состав ВС РФ переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным инцидентам. Украинская разведка утверждает, что разрешено применение физической силы и оружия, проводятся массовые задержания, аресты.