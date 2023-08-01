В Крыму растет сопротивление оккупантам: в ГУР сделали заявление

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Кравцев Сергей
Во временно оккупированном Крыму растет сопротивление российским захватчикам со стороны гражданского населения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.
Крым. Фото из открытых источников
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По информации ГУР, чтобы противостоять таким атакам личный состав ВС РФ переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным инцидентам. Украинская разведка утверждает, что разрешено применение физической силы и оружия, проводятся массовые задержания, аресты.
Ряд граждан, которые отказались получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести". В отношении тех, кто остается на свободе, по информации ГУР, применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.
Также разведка отмечает, что большая часть задержанных и арестованных — представители крымскотатарского народа. В частности, среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов.
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