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В ГУР показали «громкие» результаты работы диверсантов в Крыму

ГУР обнародовала видео, как диверсанты взорвали склад боеприпасов в Крыму

сегодня, 12:27 comments1216
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Кравцев Сергей
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В Казачьей бухте оккупированного Крыма поздно вечером 28 июля взорвался склад боеприпасов оккупантов, сообщила украинская военная разведка. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба ГУР.

В ГУР показали «громкие» результаты работы диверсантов в Крыму

Крым. Фото: из открытых источников

Отмечается, что взрыв произошел около 22 часов 28 июля. По информации ГУР, местные жители слышали два взрыва и звуки дальнейшей детонации боеприпасов.


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На место происшествия проехало несколько машин скорой помощи и полиции. Разведчики отмечают, что в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

Достоверно известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии состоялись на "временном складе" боекомплекта оккупантов.

В подтверждение своих слов в ГУР опубликовали видео со взрывом и детонацией.

Читайте также на портале "Комментарии" — на этой неделе ряд заявлений высшего военно-политического руководства Украины касался Крыма. Так, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов уверяет, что ВСУ уже скоро зайдут на полуостров. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке в августе очередной встречи в рамках Крымской платформы. Он также подчеркнул, что готовится перечень деоккупационных шагов для Крыма. И призвал оккупантов возвращаться в Россию, пока Крымский мост еще работает. А из уст украинских военных звучат предположения, что Крым будет освобожден уже в 2024 году. О чем говорят эти заявления? Каковы перспективы деоккупации полуострова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – будут ли новые удары по Крыму: в Минобороны поделились анонсом.





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Источник: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/299255359275946
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