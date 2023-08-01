В Киеве сняли советские символы с монумента "Родина-мать" – в РФ заявили об изнасиловании

Как передает портал "Комментарии", в столице Украины Киеве сегодня сняли советские символы в виде серпа и молота с монумента "Родина-мать", который затем получит новое название. И. о. главы Минкульта Ростислав Карандеев рассказал, что после демонтажа герб не будут отправлять на металлолом, его планируют установить в музее. Анонсированный ранее процесс по окончательной декоммунищации стартовал, и вскоре в Киеве появится "Украина-мать", как и должно было произойти после обретения Украиной независимости.

Монумент "Родина-мать". Фото из открытых источников

Демонтаж советских атрибутов прошел бы намного быстрее, если бы не сигналы о воздушной тревоге. Оккупанты, словно специально подымали в небо авиацию, имитируя подготовку к ракетному удару по столице, лишь бы помешать успешному демонтажу. Тем не менее, работники все же смогли снять советский герб с монумента "Родина-Мать" и приступить к дальнейшим работам.

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Ожидаемо, российские пропагандисты подняли настоящий вой из-за происходящего в Киеве. Наиболее абсурдным в своих заявлениях был известный российский журналист и телеведущий Борис Корчевников. Комментируя демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве он заявил, что с монументом происходит то, что сегодня происходит со всей Украиной – "изнасилование русской женщины".

"То, что сейчас происходит – это изнасилование русской женщины за которой придет ее сын русский солдат и отомстит…", — заявил телеведущий.

При этом, о какой русской женщине в Киеве идет речь, и какой русский солдат собрался мстить Борис Корчевников так и не сказал.

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