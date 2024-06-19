logo

BTC/USD

65314.91

ETH/USD

3544.98

LTC/USD

74.02

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России понимают неизбежность такого удара: СМИ узнали, что вскоре может произойти с Крымом
commentss НОВОСТИ Все новости

В России понимают неизбежность такого удара: СМИ узнали, что вскоре может произойти с Крымом

Оккупанты понимают, что Украина нанесет удары по логистике в Крыму

сегодня, 09:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Аннексированный украинский Крым, который является для российского диктатора Владимира Путина тотемным и стратегически важным "непотопляемым авианосцем", начинает выглядеть непригодным для плавания. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для The Telegraph пишет бывший офицер Королевского флота Том Шарп. 

В России понимают неизбежность такого удара: СМИ узнали, что вскоре может произойти с Крымом

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Бывший военный отметил, перекрытие четырех главных артерий снабжения (Керченский мост, две паромные переправы и железная дорога), оставят полуостров без двигателей, оружия и продовольствия.

Запас оружия, которое украинская армия может применить против Крымского моста, растет. Недавно презентовали новый морской дрон Stalker 5.0, который значительно дешевле Magura V5, вытеснившего Черноморский флот из оккупированного Севастополя.

"Не имея детальных планов моста, никто не может с уверенностью предсказать, какая полезная нагрузка может разрушить пролет и вывести его из строя навсегда. Но тысяча килограммов высокоточной взрывчатки может нанести огромный ущерб, и за такую цену можно было бы просто не останавливаться, пока не добьешься успеха", — отмечает Шарп.

По его мнению, в России понимают неизбежность такого удара, поэтому пытаются защитить сооружение баржами. Военный уверен, что этот грубый оборонительный механизм нужно сломать только раз, а уже тогда Украина сможет вывести из строя ключевые узлы снабжения, увеличив для оккупантов время и стоимость восстановления.

"Речь идет не о возвращении Крыма как такового, а о том, чтобы сделать его ненужным как оперативный узел... Отторжение Крыма было бы настолько позорным и дорогим, что это стоит того, чтобы продолжать", — добавил офицер.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупанты готовятся к вывозу музейных ценностей из Крыма: что происходит на полуострове.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему российской армии придется покинуть Крым: в США озвучили оптимистический прогноз.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/06/18/ukraines-newest-weapon-terrify-russias-flailing-strategists/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости