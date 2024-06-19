В России понимают неизбежность такого удара: СМИ узнали, что вскоре может произойти с Крымом

Аннексированный украинский Крым, который является для российского диктатора Владимира Путина тотемным и стратегически важным "непотопляемым авианосцем", начинает выглядеть непригодным для плавания. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для The Telegraph пишет бывший офицер Королевского флота Том Шарп.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Бывший военный отметил, перекрытие четырех главных артерий снабжения (Керченский мост, две паромные переправы и железная дорога), оставят полуостров без двигателей, оружия и продовольствия.

Запас оружия, которое украинская армия может применить против Крымского моста, растет. Недавно презентовали новый морской дрон Stalker 5.0, который значительно дешевле Magura V5, вытеснившего Черноморский флот из оккупированного Севастополя.

"Не имея детальных планов моста, никто не может с уверенностью предсказать, какая полезная нагрузка может разрушить пролет и вывести его из строя навсегда. Но тысяча килограммов высокоточной взрывчатки может нанести огромный ущерб, и за такую цену можно было бы просто не останавливаться, пока не добьешься успеха", — отмечает Шарп.

По его мнению, в России понимают неизбежность такого удара, поэтому пытаются защитить сооружение баржами. Военный уверен, что этот грубый оборонительный механизм нужно сломать только раз, а уже тогда Украина сможет вывести из строя ключевые узлы снабжения, увеличив для оккупантов время и стоимость восстановления.

"Речь идет не о возвращении Крыма как такового, а о том, чтобы сделать его ненужным как оперативный узел... Отторжение Крыма было бы настолько позорным и дорогим, что это стоит того, чтобы продолжать", — добавил офицер.

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