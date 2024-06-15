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Оккупанты готовятся к вывозу музейных ценностей из Крыма: что происходит на полуострове

В Центре национального сопротивления обращают внимание, что, вероятнее всего, наиболее ценные экземпляры россияне собираются перевезти из оккупированного Крыма в Россию

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Крыму так называемый "департамент администрации", отвечающий за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, приказал готовить музейные ценности к вывозу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Оккупанты готовятся к вывозу музейных ценностей из Крыма: что происходит на полуострове

Крым. Фото: из открытых источников

В письме "минкульта" в оккупированном Крыму на адрес руководителей музейных учреждений захваченного украинского полуострова это объясняется целью эвакуации имеющихся ценностей, но причины в документе не указываются.

В Центре обращают внимание, что, вероятнее всего, наиболее ценные экземпляры собираются перевезти из оккупированного Крыма в Россию.

Отмечается, что в соответствующем письме, которое ЦНС получил в распоряжение, речь идет о необходимости уточнить перечень "мест эвакуации ценностей" — на случай катастроф или военных действий.

Так называемым "администрациям" музеев на оккупированной территории Крыма было предоставлено время на ответ до 1 июля.

"Еще один пункт из письма свидетельствует, что, по крайней мере, часть памятников культуры и истории будут вывозить именно за пределы полуострова", — рассказали в Центре.

Кроме того, есть данные, что российские оккупанты пытаются ускорить процессы типологизации и оценки музейных артефактов в захваченном Крыму. Так, на полуострове музейщики сейчас создают электронные реестры произведений искусства и памятников истории — и сведения они передают в электронный музейный фонд РФ.

"По старой российской традиции Москва готовится к ограблению крымских музеев и вывозу самых ценных экспонатов, когда россиянам придет время покинуть Крым", — отмечают эксперты ЦНС.

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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-z-tot-krymu-gotuyutsya-do-vyvozu-muzejnyh-fondiv-z-pivostrova/
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