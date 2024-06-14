Почему российской армии придется покинуть Крым: в США озвучили оптимистический прогноз

Дальнейшие удары Воздушных сил ВСУ по вражеским средствам противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму, могут сделать полуостров непригодным для использования российской армией в качестве плацдарма. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Удары ВСУ по системам ПВО в Крыму. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, что постоянные удары ВСУ по российским военным объектам в Крыму заставляют российских военных перебрасывать на полуостров дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты существующих баз и логистической инфраструктуры.

В отчете напомнили слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что в рамках усилий по укреплению российского "зонтика" противовоздушной обороны над Крымом, российские войска разместили на полуострове систему ПВО С-500, которая, по сути, является модернизированной версией ЗРК С-300. Буданов охарактеризовал эту систему как "экспериментальную" и добавил, что российские войска ранее не использовали ее в боевых действиях.

Издание Forbes 12 июня сообщило, что после нескольких успешных ударов ВСУ по российским установкам, аэродром Бельбек в Крыму становится "ловушкой истощения" для российской ПВО. В издании заявили, что во время недавних ударов Воздушные силы уничтожили элементы четырех или пяти батарей С-400. В то же время там уточнили, что Россия имеет более 50 батарей С-400.

Один из пользователей соцсети X (бывшая Twitter), ссылаясь на спутниковые снимки, отметил, что российские силы разместили 17 барж возле моста через Керченский пролив, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем.

Аналитики ISW убеждены, что россияне, вероятно, намерены использовать эти баржи для защиты от ударов украинских военно-морских беспилотников по мосту — ранее военные РФ по аналогичным причинам установили на южной стороне моста восемь барж.

"Нынешние усилия Украины, направленные на усиление российского зонтика ПВО в Крыму, могут привести к тому, что на полуостров будет переброшено больше российских средств ПВО, что сделает их уязвимыми к дальнейшим ударам со стороны ВСУ", — говорится в отчете ISW.

В Институте предполагают, что ВСУ проводят организованные усилия по деградации российской противовоздушной обороны, что может позволить ВСУ более эффективно использовать пилотируемую авиацию (в частности, истребители F-16) в долгосрочной перспективе.

"Запад давно поддерживает право Украины наносить удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму. Украинские войска, в принципе, могли бы повторить свои успешные удары по военным объектам на территории России, если бы Запад одобрил такие удары в тылу государства-агрессора", — говорится в отчете ISW.

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