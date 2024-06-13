СМИ узнали, благодаря чему ВСУ «выкашивают» российские С-400 в Крыму

Ракеты ATACMS очень сильно помогают украинской армии в вопросе уничтожения российских объектов во временно оккупированном Крыму. В том числе, вражеских систем С-400. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Российские С-400 в Крыму. Фото из открытых источников

Авторы материала вспоминают, что в середине мая украинские военные выпустили мощный залп из 10 ракет американского производства по российской базе Бельбек под Севастополем в оккупированном Крыму. Удар нанес немалый ущерб оккупантам – фотографии с земли подтвердили, что были уничтожены радар и две пусковые установки зенитной батареи С-400. Сообщалось, что ракеты также повредили четыре военных самолета на близлежащем военном аэродроме.

"Неудивительно, что россияне быстро заменили разрушенные компоненты С-400, но не так давно Украина снова ударила по батарее С-400 в Бельбеке. Неустановленные боеприпасы – вероятно, те же самые M39A1 ATACMS, обрушились также на две другие батареи ПВО поблизости: еще одну С-400 и менее дальнобойную – С-300", – говорится в статье.

СМИ, ссылаясь на информацию украинского Центра оборонных стратегий, отмечает, что в ходе удара было использовано не менее 10 ракет ATACMS, и российская система ПВО не смогла перехватить ни одной из них.

Отмечалось, что были уничтожены два радара – по одному из батарей С-300 и С-400. По третьему радару информация уточнялась.

В материале говорится, что Бельбек становится ловушкой на истощение для лучшей системы ПВО российских ВКС. Украина уничтожает свежие ракетные батареи примерно так же быстро, как их успевают разворачивать, пишет издание. Россияне уже успели потерять два командных пункта С-400, четыре радара и 16 пусковых установок, что могут подтвердить аналитики Oryx.

"В общей сложности, возможно, украинские ракетные рейды уничтожили части четырех или пяти батарей С-400. По иронии судьбы, С-400 были разработаны как противоракеты, но, очевидно, они не работают. (...) У российских ВКС есть более 50 батарей С-400. Но батареи бесполезны для военных действий России в Украине, если они не могут выдержать украинские ракетные удары. Чем больше С-400 россияне разместят в Украине, тем больше С-400 они, скорее всего, потеряют", – подчеркивает Forbes.

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