СМИ узнали, благодаря чему ВСУ «выкашивают» российские С-400 в Крыму

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Кравцев Сергей
Ракеты ATACMS очень сильно помогают украинской армии в вопросе уничтожения российских объектов во временно оккупированном Крыму. В том числе, вражеских систем С-400. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Российские С-400 в Крыму. Фото из открытых источников
Авторы материала вспоминают, что в середине мая украинские военные выпустили мощный залп из 10 ракет американского производства по российской базе Бельбек под Севастополем в оккупированном Крыму. Удар нанес немалый ущерб оккупантам – фотографии с земли подтвердили, что были уничтожены радар и две пусковые установки зенитной батареи С-400. Сообщалось, что ракеты также повредили четыре военных самолета на близлежащем военном аэродроме.
СМИ, ссылаясь на информацию украинского Центра оборонных стратегий, отмечает, что в ходе удара было использовано не менее 10 ракет ATACMS, и российская система ПВО не смогла перехватить ни одной из них.
Отмечалось, что были уничтожены два радара – по одному из батарей С-300 и С-400. По третьему радару информация уточнялась.
В материале говорится, что Бельбек становится ловушкой на истощение для лучшей системы ПВО российских ВКС. Украина уничтожает свежие ракетные батареи примерно так же быстро, как их успевают разворачивать, пишет издание. Россияне уже успели потерять два командных пункта С-400, четыре радара и 16 пусковых установок, что могут подтвердить аналитики Oryx.
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