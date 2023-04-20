В России планируют списать «Петра Великого»

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" может быть выведен из боевого состава военно-морского флота России из-за состояния корабля и чрезмерной стоимости ремонта и модернизации. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на собственные источники, пишет "Комментарии".



Российский атомный крейсер «Петр Великий» могут списать

"Сейчас вопрос о выводе Петра Великого из боевого состава ВМФ находится в работе. Похоже, опыт ремонта и модернизации однотипного "Адмирала Нахимова" показал, что это очень затратно", — пишут росСМИ.

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Ранее Минобороны РФ планировало, что крейсер должен был пройти ремонт и глубокую модернизацию в 2019—2022 годах после завершения работ над однотипным кораблем "Адмирал Нахимов". Как сообщает источник издания, в настоящее время часть личного состава ТАРК "Петр Великий" переведена для службы на другой борт.

Крейсер был заложен в 1986 году и передан флоту в 1996 году, после чего два года проходил ходовые испытания. В апреле 1998 года атомный крейсер был передан Северному флоту ВМС РФ. Сейчас "Петр Великий" – один из самых мощных ударных кораблей в составе российского военно-морского флота.

"Петр Великий" — четвертый по счету тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан". Теперь это единственный корабль проекта, который остается в строю.

Корабли проекта Орлан создавали в конце 60-х годов для борьбы с авианосными группировками в далекой морской зоне. Такие крейсеры должны нести все самые современные виды боевых и технических средств для боевых надводных кораблей и получить ядерную энергетическую установку для обеспечения максимально возможной автономности.

"Петр Великий" имеет возможность поражения больших надводных целей и защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок противника. Он снабжен ударными крылатыми ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 625 километров. Главный тип вооружения крейсера – советские сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 "Гранит", для которых установлено 20 пусковых установок под верхней палубой. Боевая часть ракет – моноблок в ядерном (500 кт) или обычном (750 кг) снаряжении. Дальность стрельбы – 700 км. Ракеты имеют многовариантную программу атаки целей и предназначены для нанесения ударов по групповым целям. Противовоздушная оборона корабля состоит из комплекса С-300Ф "Форт" в составе 12 пусковых установок вертикального пуска и 96 ракет в боекомплекте.

В состав второго эшелона ПВО входит корабельный зенитно-ракетный комплекс "Кинжал", производный от сухопутной системы Тор-М1. Каждая подпалубная пусковая установка барабанного типа имеет по 8 одноступенчатых твердотопливных телеуправляемых ракет 9М330-2, суммарный запас которых составляет 128 ракет.

Крейсер также вооружен зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Кортик", обеспечивающим самооборону в ближнем радиусе от противокорабельных и противорадиолокационных ракет, авиабомб, самолетов и вертолетов. Кроме того, крейсер оснащен 130-мм многоцелевыми спаренными артиллерийскими установками АК-130 с дальностью ведения огня до 25 км. Также на борту крейсера базируется авиакрыло в составе двух противолодочных вертолетов Ка-27.

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина уже получила военную помощь от партнеров на миллиарды долларов, но вопрос авиации сейчас стоит особенно остро. А поставка Украине современных истребителей продолжает оставаться ключевым вопросом.