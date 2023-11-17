В России перевозчики отказались поддержать "СВО": причина

В российской республике Коми перевозчики отказались клеить Z-символику на городской транспорт, пожаловался глава региона Владимир Уйба. Об этом сообщают "Комментарии".

Z-пропаганда на общественном транспорте в России

По его словам, он дал указание всем государственным перевозчикам разместить на автобусах надписи "Zа наших", "Zа Россию" и "Zа победу". Однако они ответили губернатору, что не будут этого делать.

"Спрашиваю, почему? Отвечают: „А вдруг кто-нибудь стекло разобьет!“" — отметил Уйба.

Также губернатор пожаловался, что разместить в Сыктывкаре баннер в поддержку "защитников Отечества" ему удалось только за 2 тыс. руб. в сутки и лишь на 20 дней. После окончания срока аренды билборда владелец рекламной конструкции снял баннер в поддержку войны в Украине. Уйба назвал его за это "не уважаемым, не дорогим, не патриотом и не гражданином России".

Напомним, что ранее по России прокатились случаи поджогов военкоматов, диверсий на железной дороге. Тем не менее, согласно опросам российских социологов, большинство населения России поддерживает Путина. Правда, последнее время пошатнулась массовая поддержка "СВО" — большая часть опрошенных выступила за проведение мирных переговоров.

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