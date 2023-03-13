logo

BTC/USD

22137.99

ETH/USD

1581.03

LTC/USD

75.08

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России переоборудуют для фронта 50-летние танки
commentss НОВОСТИ Все новости

В России переоборудуют для фронта 50-летние танки

Т-62

сегодня, 11:58
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Т-62, снятые с длительного хранения, в России переоборудуют для войны в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на интервью депутата российской Госдумы Андрея Гурулева.

В России переоборудуют для фронта 50-летние танки

Т-62

Так, депутат Госдумы от Забайкалья показал, как 50-летние танки переделывают для фронта. Он побывал на 103 бронетанковом ремонтном заводе в посёлке Атамановка в Забайкальского края, передают "Люди Байкала". Сейчас предприятие работает в три смены. По словам депутата, танки, которым более 50 лет, на предприятии "преобразуются в современные нормальные машины, которые способны противостоять вызовам на переднем крае".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Эти танки глубоко модернизированные: система связи, система управления, тепловизоры, активная динамическая защита, поэтому это совершенно другой танк, который может работать", - говорит рашист. 

По словам Гурулева, на войну в Украине уже ушел танковый батальон.

"На линии стоят, на выходе. Это танки Т-62, глубоко модернизированные. Вот такие танки идут нашим воинам, чтобы они побеждали", — заявил Гурулев.

Т-62 — советский средний и основной боевой танк первого послевоенного поколения. Создан на базе танка Т-55. Производился в СССР с 1962 по 1975 год. Первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием, и массой среднего танка при высоком уровне бронирования.

Напомним, что, по данным Генштаба, за время войны в Украине оккупанты потеряли 3474 танка, в том числе 8 танков за последние сутки.

При этом, Украина  получает западные танки — Leopard, необходимые для будущего контрнаступления. Когда оно, возможно, произойдет рассказали в Офисе президента.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!