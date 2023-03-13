В России переоборудуют для фронта 50-летние танки

Т-62, снятые с длительного хранения, в России переоборудуют для войны в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на интервью депутата российской Госдумы Андрея Гурулева.

Т-62

Так, депутат Госдумы от Забайкалья показал, как 50-летние танки переделывают для фронта. Он побывал на 103 бронетанковом ремонтном заводе в посёлке Атамановка в Забайкальского края, передают "Люди Байкала". Сейчас предприятие работает в три смены. По словам депутата, танки, которым более 50 лет, на предприятии "преобразуются в современные нормальные машины, которые способны противостоять вызовам на переднем крае".

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"Эти танки глубоко модернизированные: система связи, система управления, тепловизоры, активная динамическая защита, поэтому это совершенно другой танк, который может работать", - говорит рашист.

По словам Гурулева, на войну в Украине уже ушел танковый батальон.

"На линии стоят, на выходе. Это танки Т-62, глубоко модернизированные. Вот такие танки идут нашим воинам, чтобы они побеждали", — заявил Гурулев.

Т-62 — советский средний и основной боевой танк первого послевоенного поколения. Создан на базе танка Т-55. Производился в СССР с 1962 по 1975 год. Первый в мире серийный танк с гладкоствольным орудием, и массой среднего танка при высоком уровне бронирования.



Напомним, что, по данным Генштаба, за время войны в Украине оккупанты потеряли 3474 танка, в том числе 8 танков за последние сутки.

При этом, Украина получает западные танки — Leopard, необходимые для будущего контрнаступления. Когда оно, возможно, произойдет рассказали в Офисе президента.