В России опять бавовна: беспилотник атаковал аэродром в Курске

В российском городе Курск произошел пожар на аэродроме. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовой.

Пожар. Фото: из октрытых источников

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", – написал Роман Старовой.

Стоит отметить, что курский аэродром россияне активно используют для ракетных ударов по Украине. Именно оттуда вчера 5 декабря взлетела часть самолетов, которые ударили крылатыми ракетами по мирным городам Украины.

Стоит отметить, что в российской Рязани в понедельник, 5 декабря, взорвался бензовоз на аэродроме. А на аэродроме в Саратовской области ("Энгельс-2", где дислоцируется часть стратегической авиации страны агрессора) беспилотник атаковал бомбардировщики. О чем говорят эти ЧП на российских аэродромах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Также издание "Комментарии" сообщало — согласно закрытым опросам, поддержка войны против Украины со стороны россиян уменьшается. Можно ли ожидать бунтов внутри страны-агрессора в обозримом будущем? Есть ли вероятность, что путинский режим – сметут? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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