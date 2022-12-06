logo

BTC/USD

16828.27

ETH/USD

1234.34

LTC/USD

76.84

USD/UAH

39.75

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России опять бавовна: беспилотник атаковал аэродром в Курске
commentss НОВОСТИ Все новости

В России опять бавовна: беспилотник атаковал аэродром в Курске

В российском Курске - пожар на аэродроме, власти говорят об атаке беспилотником

6 декабря 2022, 08:40 comments1676
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В российском городе Курск произошел пожар на аэродроме. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовой.

В России опять бавовна: беспилотник атаковал аэродром в Курске

Пожар. Фото: из октрытых источников

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", – написал Роман Старовой.

Стоит отметить, что курский аэродром россияне активно используют для ракетных ударов по Украине. Именно оттуда вчера 5 декабря взлетела часть самолетов, которые ударили крылатыми ракетами по мирным городам Украины.

Стоит отметить, что в российской Рязани в понедельник, 5 декабря, взорвался бензовоз на аэродроме. А на аэродроме в Саратовской области ("Энгельс-2", где дислоцируется часть стратегической авиации страны агрессора) беспилотник атаковал бомбардировщики. О чем говорят эти ЧП на российских аэродромах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — оправдан ли "потолок" цены на российскую нефть – почему именно на такой шаг пошел Европейский Союз.                                                                                                                                                 

Также издание "Комментарии" сообщало — согласно закрытым опросам, поддержка войны против Украины со стороны россиян уменьшается. Можно ли ожидать бунтов внутри страны-агрессора в обозримом будущем? Есть ли вероятность, что путинский режим – сметут? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/gubernator_46/2139
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!