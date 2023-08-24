В России могут объявить святым "протеже" Шойгу

Русская православная церковь может начать процесс канонизации, то есть причисления к лику святых, российского полководца XVIII века Александра Суворова, сообщают "Комментарии". Об этом церковников попросил министр обороны России Сергей Шойгу.

Александр Суворов

В повестку дня заседания Синода РПЦ, которое прошло в четверг, был включён пункт о передаче вопроса о возможной канонизации Суворова на рассмотрение профильной синодальной комиссии.

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В прошлом году, вскоре после российского широкомасштабного вторжения в Украину, министр обороны России Сергей Шойгу просил РПЦ причислить Суворова к лику святых. В Московской патриархии тогда пояснили, что изучат биографию Суворова и различные данные о нём. Для канонизации в частности нужны "народное почитание подвижника как святого", а также свидетельства о связанных с его именем чудесах.

Синодальная комиссия по канонизации была создана в 1989 году. В случае её одобрения окончательное решение о канонизации принимает Синод или Архиерейский собор. В 2001 году РПЦ канонизировала военачальника-современника Суворова — флотоводца Фёдора Ушакова.

Александр Суворов — один из наиболее известных полководцев Российской империи, воевавший против Пруссии, Турции, Франции, Польши, подавлявший восстание Пугачёва, генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский. Считается, что он не проиграл ни одного сражения. Имя Суворова входило в официальный "пантеон" героев и в эпоху правления Сталина. В Польше его обвиняют в жестокости. В частности, при штурме в 1794 году предместья Варшавы — Праги, при котором погибли тысячи повстанцев и мирных жителей.

Также его считают виновным в резне ногайцев на Кубани, также известной как подавление ногайского восстания. Оно было поднято кубанскими ногайцами Малой Ногайской орды в 1783 году на Кубани и являлось следствием присоединения Крыма к Российской империи и политики царских властей по переселению ногайцев на Урал. Восстание было жестоко подавлено войсками под командованием Суворова.

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