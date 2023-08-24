Буданов рассказал о прогнозах по дате деоккупации Крыма

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов рассказал, что прогнозы, которые были даны ранее, выпали из графика, а деоккупация Крыма проходит медленнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Крым.Реалии".



Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Буданов указывает, что украинская разведка строит прогнозы на основе фактов, ходе боевых действий, статистике, разных показателях экономики и войск. Однако существует реальность на поле боя, которая может влиять на все эти показатели и изменять их.

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"Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем", — говорит Буданов.

Вместе с тем руководитель ГУР указывает, что ситуация в этом году значительно лучше, чем в прошлом или в период до полномасштабного вторжения.

"Если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", – сказал Кирилл Буданов.

Напомним, что Буданов прогнозировал, что ВСУ войдет в Крым весной 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР Кирилл Буданов дал совет жителям Крыма. По его словам, люди, которые наделали глупостей, должны покинуть полуостров и призвал поддержку у жителей, которые хотят освобождения Крыма.

Также "Комментарии" писали, что Украина уничтожила мощное российское оружие в Крыму.