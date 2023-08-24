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Буданов рассказал о прогнозах по дате деоккупации Крыма

Кирилл Буданов объяснил, почему не сбылся его прогноз по вхождению украинских войск на территорию Крыма.

сегодня, 15:03
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов рассказал, что прогнозы, которые были даны ранее, выпали из графика, а деоккупация Крыма проходит медленнее, чем считалось ранее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Буданов рассказал о прогнозах по дате деоккупации Крыма

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Буданов указывает, что украинская разведка строит прогнозы на основе фактов, ходе боевых действий, статистике, разных показателях экономики и войск. Однако существует реальность на поле боя, которая может влиять на все эти показатели и изменять их.


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"Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны быть по всем расчетам. Но есть то, что имеем", — говорит Буданов.

Вместе с тем руководитель ГУР указывает, что ситуация в этом году значительно лучше, чем в прошлом или в период до полномасштабного вторжения.

"Если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 год. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали, но идем", – сказал Кирилл Буданов.

Напомним, что Буданов прогнозировал, что ВСУ войдет в Крым весной 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ГУР Кирилл Буданов дал совет жителям Крыма. По его словам, люди, которые наделали глупостей, должны покинуть полуостров и призвал поддержку у жителей, которые хотят освобождения Крыма.

Также "Комментарии" писали, что Украина уничтожила мощное российское оружие в Крыму.



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Источник: https://t.me/krymrealii/24758
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