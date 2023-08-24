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Путин пойдет на переговоры и заберет свои войска – эксглава ЦРУ

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Путин выведет свои войска из Украины и выполнит все мирные соглашения.

сегодня, 16:42
Автор:
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Slava Kot
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Путин поймет, насколько катастрофически влияет война в Украине на финансовую, экономическую систему, олигархов и военных и в конце концов выведет свои войска из Украины, считает бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Петреуса для "24 канала".

Путин пойдет на переговоры и заберет свои войска – эксглава ЦРУ

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дэвид Петреус вспоминает события, связанные с восстанием Пригожина, которое неожиданно случились в июне этого года. По словам Петреуса, выглядит так, будто никто из российских спецслужб или других кругов не может снять Путина, это не так.


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"Но это все до того момента, пока это произойдет, и все скажут – этого не избежать. А такие вещи уже происходили в истории", — говорит бывший директор ЦРУ.

Петреус говорит, что такое событие очень трудно предсказать, но за пределами России люди, которые были у власти в РФ, говорят об этом. Кроме того, эксглава ЦРУ объясняет ситуацию, в которой находится Путин. Россия находится под давлением постоянно усиливающих санкций. Это давление существует на российских олигархов, силовиков и экономику РФ. А Запад пытается найти все схемы, которые использует Россия для обхода санкций. Поэтому российский диктатор со временем поймет, что в какой-то момент вред от войны будет неприемлемым и он "не сможет пересидеть украинцев и европейцев".

"Мы должны показать, что все это будет продолжаться для России не только на поле боя, но и дома. Поэтому в конце концов он пойдет на переговоры, заберет свои войска и выполнит все требования", — считает Дэвид Петреус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что смерть Пригожина стала четким сигналом Лукашенко.

Также "Комментарии" писали, что после разговора с Путиным Илон Маск изменил свою позицию по отношению к Украине.



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Источник: https://24tv.ua/devid-petreus-eksglava-tsru-intervyu_n2375351#99
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