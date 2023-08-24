Путин пойдет на переговоры и заберет свои войска – эксглава ЦРУ

Путин поймет, насколько катастрофически влияет война в Украине на финансовую, экономическую систему, олигархов и военных и в конце концов выведет свои войска из Украины, считает бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Петреуса для "24 канала".

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дэвид Петреус вспоминает события, связанные с восстанием Пригожина, которое неожиданно случились в июне этого года. По словам Петреуса, выглядит так, будто никто из российских спецслужб или других кругов не может снять Путина, это не так.

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"Но это все до того момента, пока это произойдет, и все скажут – этого не избежать. А такие вещи уже происходили в истории", — говорит бывший директор ЦРУ.

Петреус говорит, что такое событие очень трудно предсказать, но за пределами России люди, которые были у власти в РФ, говорят об этом. Кроме того, эксглава ЦРУ объясняет ситуацию, в которой находится Путин. Россия находится под давлением постоянно усиливающих санкций. Это давление существует на российских олигархов, силовиков и экономику РФ. А Запад пытается найти все схемы, которые использует Россия для обхода санкций. Поэтому российский диктатор со временем поймет, что в какой-то момент вред от войны будет неприемлемым и он "не сможет пересидеть украинцев и европейцев".

"Мы должны показать, что все это будет продолжаться для России не только на поле боя, но и дома. Поэтому в конце концов он пойдет на переговоры, заберет свои войска и выполнит все требования", — считает Дэвид Петреус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что смерть Пригожина стала четким сигналом Лукашенко.

Также "Комментарии" писали, что после разговора с Путиным Илон Маск изменил свою позицию по отношению к Украине.