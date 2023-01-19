В России мобилизуют наркозависимых мужчин

Несмотря на заявления Путина об окончании мобилизации, в России она проходит в тихую. Военнослужащие РФ получают нормы, которые нужно мобилизовать в каждом регионе. Для закрытия этих норм в России мобилизуют наркозависимых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

Россия отправляет на фронт наркозависимых. Фото из открытых источников

Информацию о подлинности призыва наркозависимых в России подтвердил сдавшийся в украинских плен российский солдат. По убеждению россиянина, он не смог вылечиться от своей зависимости и принимал наркотики на фронте. Мужчина вместе с другими оккупантами находился в Запорожской области. Россиянин смог взять на фронт наркотики, указав, что это его лекарство.

Как уверяет пленный, он попал в российскую армию во избежание суда. Мужчина был задержан российскими силовыми органами во время вождения автомобилей без документов.

"В общем, стратегия России по мобилизации практикует привлечение наркозависимых и лиц криминалитета. Воюют они не только в ЧВК, но и в регулярных войсках", — передает Центр национального сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия специально обостряет гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом, россияне хотят заставить украинцев, которые остались жить в своих домах, получать паспорта Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о том, что российские военные пытаются ввести в заблуждение украинские силы. На временно оккупированных территориях русские солдаты одевают форму ВСУ и совершают провокации с местным населением.

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