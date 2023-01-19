В России мобилизуют наркозависимых мужчин

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Slava Kot
Несмотря на заявления Путина об окончании мобилизации, в России она проходит в тихую. Военнослужащие РФ получают нормы, которые нужно мобилизовать в каждом регионе. Для закрытия этих норм в России мобилизуют наркозависимых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.
Россия отправляет на фронт наркозависимых. Фото из открытых источников
Информацию о подлинности призыва наркозависимых в России подтвердил сдавшийся в украинских плен российский солдат. По убеждению россиянина, он не смог вылечиться от своей зависимости и принимал наркотики на фронте. Мужчина вместе с другими оккупантами находился в Запорожской области. Россиянин смог взять на фронт наркотики, указав, что это его лекарство.
Как уверяет пленный, он попал в российскую армию во избежание суда. Мужчина был задержан российскими силовыми органами во время вождения автомобилей без документов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия специально обостряет гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом, россияне хотят заставить украинцев, которые остались жить в своих домах, получать паспорта Российской Федерации.
Также "Комментарии" писали о том, что российские военные пытаются ввести в заблуждение украинские силы. На временно оккупированных территориях русские солдаты одевают форму ВСУ и совершают провокации с местным населением.
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