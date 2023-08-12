В России – минус Су-30 с экипажем: подробности

В Калининградской области России разбился Су-30, экипаж погиб. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "ТАСС", со ссылкой на военных.

В России рухнул истребитель Су-30

Отмечается, самолет якобы выполнял тренировочный полет в безлюдной местности без боекомплекта. Причиной крушения самолета, по предварительной информации, стала "техническая неисправность".

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Стоит отметить, Су-30 – советский, а в последствии и российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания превосходства в воздухе, поколение 4+.

Страна-агрессор активно использует эти самолеты на войне против Украины.

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