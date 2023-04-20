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В России хотят осудить полицейского за антивоенный разговор по телефону

Ему инкриминируют "распространение фейков" о российской армии

сегодня, 11:57
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Автор:

Константин Куликов

Прокурор потребовал назначить для сотрудника московского главка МВД Сергея Клокова (Веделя), который обвиняется в распространении военных "фейков" во время личного телефонного разговора, девять лет колонии. Об этом сообщают "Комментарии" с ссылкой на "Медиазону" и "Сетевые свободы".

В России хотят осудить полицейского за антивоенный разговор по телефону

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Сотрудник ГУ МВД по Москве Сергей Клоков был задержан в марте прошлого года. По версии следствия, в частном телефонном разговоре Клоков обсуждал войну в Украине, передает Русская служба Би-би-си


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Во время судебного процесса прокурор заявил, что 9 марта прошлого года полицейский по телефону рассказал своим близким и коллегам о российском вторжении в Украину. По словам гособвинителя, Клоков среди прочего говорил "об огромных потерях", об отказе российской стороны признавать эти потери, о целенаправленных разрушениях и убийствах мирного населения российскими военными.

"Мы уверены, что боремся с фашизмом, но никакого фашизма там нет. Они разрушили мой город. Убили детей. [Разрушили] роддома", — приводится в деле расшифровка разговора Клокова с бывшим коллегой.

Согласно материалам дела, Сергей Клоков созванивался с полицейским из Киева, другом его отца, который после начала войны эвакуировался в Германию. В телефонных разговорах они обсуждали ситуацию с их друзьями, которые оставались в Буче.

"Источником этой лжи, которую распространял Ведель, были украинские пропагандистские ресурсы", — заявил прокурор во время заседания.

Прозвучавшие в телефонном разговоре критические высказывания о российской армии сочли публичными на основе показаний свидетеля — сотрудника правоохранительных органов, который прослушивал телефон Веделя.

Адвокат Даниил Берман еще на первом допросе указал, что частный телефонный разговор не может считаться публичным распространением сведений.

Кроме того, в материалах дела Клокова не было разрешения на прослушку его телефона, отмечал защитник.

Тем временем, СМИ сообщили о визите в Киев главы НАТО.

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