РФ отправила на юг Украины новую группу войск: подробности от британской разведки

В российском руководстве впервые оговорились о том, что в Украине воюет новая "Днепрская группа войск". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отметили, что 18 апреля Кремль опубликовал пресс-релиз о визите президента РФ Владимира Путина на оккупированный юг Украины и в нем говорится, что Путин посетил "Днепрскую группу войск".

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"Это одно из первых упоминаний о существовании Днепрской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на крупное оперативно-целевое формирование", — пояснили в британской разведке.

Аналитики разведки напомнили, что в начале вторжения в Украину российские силы были организованы в группы войск, каждая из которых была связана со своим родным военным округом в России, например, Западная и Центральная группы войск.

"Существование явно новой ДГВ предполагает, что первоначальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь", — допустили в британской разведке.

Эксперты предположили, что задача ДГВ будет заключаться в защите южного сектора оккупированных украинских территорий, и "особенно юго-западный фланг, который в настоящее время отмечен рекой Днепр".

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