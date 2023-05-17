В России формируют новую армию, которую могут направить в Украину

В России "возрождают" 25-ю армию, которая воевала во Второй мировой войне. Туда начали вербовать офицеров из Бурятии и срочников из Иркутской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание "Люди Байкала". Вероятно, ее направят в Украину.

Объявление о наборе в новую армию

Жительница Улан-Удэ Нина рассказала "Людям Байкала", что в местных Viber-чатах рассылают сообщения о том, что в Бурятии набирают офицеров для службы во вновь сформированной 25-ой общевойсковой армии. В объявлении есть номер военкомата Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ, а также мобильный номер одного из его сотрудников. Нина позвонила по указанному номеру, где ей объяснили:

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"Заново получается (армия — ред.) рождается, с нуля. Этот год она будет формироваться. В следующем году (военные — ред.) будут месяца два обучаться. Может быть, они займут Калининградскую область или освобождённые территории. Куда Минобороны скажет, туда они и пойдут. Пока неизвестно, где они будут после обучения".

Сотрудник военкомата добавил, что командование армии будет базироваться в Екатеринбурге, а войска сформируют под Оренбургом.

Военный комиссар Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ Александр Солдатёнок на вопрос "ЛБ" ответил:

"Это закрытая информация, а мы просто служба занятости. Это не мобилизация, а добровольное устройство на военную службу по контракту. Куда потом этих контрактников отправят, уже не дело военного комиссариата".

25-ая общевойсковая армия вооруженных сил СССР существовала с 20 июня 1941 года до октября 1945 года и входила в Дальневосточный фронт. Советские солдаты освобождали Маньчжурию и корейские города, разоружали японскую квантунскую армию.

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