logo

BTC/USD

26850.30

ETH/USD

1858.51

LTC/USD

92.11

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России будут продавать ворованную черешню из Мелитополя
commentss НОВОСТИ Все новости

В России будут продавать ворованную черешню из Мелитополя

В Санкт-Петербурге РФ рынки заполоняет черешня из оккупированного Мелитополя Запорожской области

сегодня, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут пропагандистские российские СМИ, сообщает портал "Комментарии".

В России будут продавать ворованную черешню из Мелитополя

Оккупанты воруют украинскую черешню. Иллюстративное фото

Там отмечают, что за "снабжение всемирно известной черешни отвечает "власть" Запорожья". А именно неизвестный никому "начальник управления мелиорации и водного хозяйства министерства АПК и продовольственной политики Запорожской области" Андрей Сигут.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, точные объемы ягоды будут яснее, после созревания "черной легенды" – ее ожидают привезти в первую часть месяца.

"В прошлом году аграрии пытались вывозить урожай через Крым, но стояли в 36-часовых пробках. Этим летом там организуют отдельные колонны для скоропортящейся продукции, в том числе и черешни", — говорится в сообщении питерского издания "Фонтанка".

Кроме того, как добавляют в РосСМИ, черешню планируют завозить в РФ по дороге через Мариуполь на Ростов-на-Дону.

"Российские медиа хвастаются грабежом оккупированных территорий Украины", — ответил на новость о воровстве окупантов, украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Россияне сбегают из Мариуполя, прихватив в грузовиках украинское зерно В Донецкой области, на границе с Россией образовались многокилометровые пробки. Захватчики сбегают и в грузовиках вывозят тонны зерна. Кроме того, в очереди – немало автомобилей, похищенных на оккупированных территориях Донбасса и Запорожья.

Напомним, "Комментарии" писали, — Россияне вывозят продукты их производства из магазинов Херсона: подробности Местные жители Херсона начали публиковать фото с опустевшими полками.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!