В России будут продавать ворованную черешню из Мелитополя

Об этом пишут пропагандистские российские СМИ, сообщает портал "Комментарии".



Оккупанты воруют украинскую черешню. Иллюстративное фото

Там отмечают, что за "снабжение всемирно известной черешни отвечает "власть" Запорожья". А именно неизвестный никому "начальник управления мелиорации и водного хозяйства министерства АПК и продовольственной политики Запорожской области" Андрей Сигут.

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По его словам, точные объемы ягоды будут яснее, после созревания "черной легенды" – ее ожидают привезти в первую часть месяца.

"В прошлом году аграрии пытались вывозить урожай через Крым, но стояли в 36-часовых пробках. Этим летом там организуют отдельные колонны для скоропортящейся продукции, в том числе и черешни", — говорится в сообщении питерского издания "Фонтанка".

Кроме того, как добавляют в РосСМИ, черешню планируют завозить в РФ по дороге через Мариуполь на Ростов-на-Дону.

"Российские медиа хвастаются грабежом оккупированных территорий Украины", — ответил на новость о воровстве окупантов, украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Россияне сбегают из Мариуполя, прихватив в грузовиках украинское зерно В Донецкой области, на границе с Россией образовались многокилометровые пробки. Захватчики сбегают и в грузовиках вывозят тонны зерна. Кроме того, в очереди – немало автомобилей, похищенных на оккупированных территориях Донбасса и Запорожья.

Напомним, "Комментарии" писали, — Россияне вывозят продукты их производства из магазинов Херсона: подробности Местные жители Херсона начали публиковать фото с опустевшими полками.