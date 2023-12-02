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В Rheinmetall назвали дату, когда выпустят первый БТР Fuchs на заводе в Украине

Rheinmetall выпустит первый БТР Fuchs на заводе в Украине летом 2024 года

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Известный во всем мире немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует запустить свой завод в Украине в 2024 году, а через полгода после запуска – произвести там первый бронетранспортер Fuchs. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал гендиректор компании Армин Паппергер, пишет "Reuters".

В Rheinmetall назвали дату, когда выпустят первый БТР Fuchs на заводе в Украине

Бронетранспортер Fuchs. Фото: из открытых источников

Паппергер отметил, компания ожидает, что к началу следующего года сможет заключить с Украиной соглашение о производстве бронетранспортеров Fuchs и боевых машин пехоты Lynx.


"После подписания контракта мы хотим завершить с первым Fuchs в течение шести-семи месяцев, а с первым Lynx в течение 12-13 месяцев", – проинформировал руководитель Rheinmetall.

Он отметил, что компания планирует производить Fuchs в Украине уже с конца лета 2024 года. Насчет БМП – придется подождать до лета 2025 года. При этом о производстве танков Panther пока речь не идет.                                                      

Отметим, 10 октября Rheinmetall сообщил, что получил от правительства Германии заказ на более чем 100 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм для ВСУ. Это уже третий контракт на боеприпасы в рамках рамочного заказа правительства Германии.                                              

Читайте также на портале "Комментарии" — когда "Леопарды" начнут ремонтировать в Украине: в Rheinmetall дали ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало — немецкий вооруженный концерн Rheinmetall не планирует отказываться от планов строительства завода в Украине, несмотря на угрозы России уничтожить завод, как только он начнет функционировать.




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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/rheinmetall-produce-first-armored-vehicles-ukraine-2024-report-2023-12-01/
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