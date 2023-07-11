В РФ заявили о задержании стрелка, ликвидировавшего экс-командира российской подводной лодки

По подозрению в уничтожении Станислава Ржицкого, обстреливавшего Украину, в Краснодаре задержан 63-летний экс-глава украинской федерации Шотокан карате-до Сергей Денисенко. Об этом сообщают "Комментарии".

Сергей Денисенко

Как передает телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ, друзья Сергея Денисенко не верят в его причастность к ликвидации рашиста.

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"Сергей про семью, про тренерство. Он сам хорошо выступал и тренировал детей и подростков. Жил на это. Трижды был в браке , от каждой женщины у него есть свои дети, которых он не забывал. Первая семья жила в Сумах, потом он женился на воспитаннице. Бывшая уехала в Россию, в Краснодар. Дочь живет в Туапсе, где его и задержали. С каратисткой он жил в Одессе. Потом Киев. Когда началась война, ассоциация приостановила свою деятельность. Вице-президент Борис Клименко уехал в Германию. А Сергей, вот, после Нового года в Россию поехал. Он и оружия никогда не держал. Как им пользоваться не знает, служил то ли в штабе, то ли телефонистом", — вспоминает друг из родного города Денисенко.

Как сообщает следственный комитет РФ, у Сергея Денисенко во время обыска изъят пистолет с глушителем.

Станислав Ржицкий был уничтожен восемью выстрелами из пистолета Макарова, во время утренней пробежки. Его считают причастным к обстрелу "Калибрами" Винницы. На момент смерти, он работал замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре.

Тем временем, на фронте погиб капитан футбольного клуба.

Климкин объяснил, как нужно "переводить Столтенберга".

А посол заявил, что Украина не хотела бы использовать это оружие на своей территории.



