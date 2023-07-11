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Украина не хотела бы использовать это оружие на своей территории – Пристайко

Посол Украины в Великобритании отреагировал на решение США отправить запрещенные боеприпасы в Украину.

сегодня, 16:25
Автор:
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Slava Kot
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Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко отреагировал на новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов, в который вошли кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News. 

Украина не хотела бы использовать это оружие на своей территории – Пристайко

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Фото из открытых источников

Дипломат Вадим Пристайко считает, что Украина, если бы могла, не использовала кассетные бомбы для защиты от российских оккупантов.


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"Мы не хотим использовать это на нашей территории. Мы пообещали, что никогда не будем использовать их вне нашей территории", — сказал Пристайко.

Посол сообщает, что украинские военные будут обозначать места, где были применены кассетные боеприпасы, ведь понимают проблемы, связанные с этим. Кроме того, Пристайко добавляет, что слава за кессетными бомбами идет нехорошая.

Также украинский посол высказался по поводу саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. На нем члены альянса проводят дискуссии о возможном членстве Украины в НАТО. 

"Я бы хотел, чтобы лидеры ничего не придумывали, просто пригласили нас в НАТО и все", — сказал Пристайко.

Напомним, что кассетные боеприпасы – это взрывающийся в воздухе снаряд, разбрасывающий бомбы на большой площади, которые должны сдетонировать при попадании на землю. Однако часть таких бомб не взрывается и остается в земле, что представляет опасность для населения в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея назвала решение США по Украине преступным актом.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на шаг США по отправке кассетных боеприпасов в Украину. Китай заявил о сдержанном отношении к снабжению Соединенными Штатами запрещенного оружия. А лидер Камбоджи считает решение США самой большой опасностью для украинцев на многие годы.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fight-between-ukrainian-and-russian-officials-over-flag-can-a-squadron-of-eagle-interceptors-protect-kremlin-12541713
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