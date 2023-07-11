Украина не хотела бы использовать это оружие на своей территории – Пристайко

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко отреагировал на новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов, в который вошли кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. Фото из открытых источников

Дипломат Вадим Пристайко считает, что Украина, если бы могла, не использовала кассетные бомбы для защиты от российских оккупантов.

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"Мы не хотим использовать это на нашей территории. Мы пообещали, что никогда не будем использовать их вне нашей территории", — сказал Пристайко.

Посол сообщает, что украинские военные будут обозначать места, где были применены кассетные боеприпасы, ведь понимают проблемы, связанные с этим. Кроме того, Пристайко добавляет, что слава за кессетными бомбами идет нехорошая.

Также украинский посол высказался по поводу саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе. На нем члены альянса проводят дискуссии о возможном членстве Украины в НАТО.

"Я бы хотел, чтобы лидеры ничего не придумывали, просто пригласили нас в НАТО и все", — сказал Пристайко.

Напомним, что кассетные боеприпасы – это взрывающийся в воздухе снаряд, разбрасывающий бомбы на большой площади, которые должны сдетонировать при попадании на землю. Однако часть таких бомб не взрывается и остается в земле, что представляет опасность для населения в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея назвала решение США по Украине преступным актом.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на шаг США по отправке кассетных боеприпасов в Украину. Китай заявил о сдержанном отношении к снабжению Соединенными Штатами запрещенного оружия. А лидер Камбоджи считает решение США самой большой опасностью для украинцев на многие годы.