На фронте погиб капитан футбольного клуба

На фронте погиб 26-летний капитан ФК "Мелитопольская черешня" Павел Штанько. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на мелитопольского мэра Ивана Федорова.

Павел Штанько

"В ожесточенной борьбе за наше будущее Украина теряет лучших. Тех, кто ведет за собой вперед и не пасует перед вызовами. Сегодня на фронте погиб мелитополец Павел Штанько, — написал городской голова в своем телеграмм-канале. — До войны он грезил футболом и был капитаном ФК "Мелитопольская черешня". Двое маленьких детей остались без отца. Родители — без сына. Сочувствую родным и близким Павла. Вечная память каждому герою, отдающему свою жизнь за Украину".

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"Мелитопольская черешня" — любительский футбольный и мини-футбольный клуб из города Мелитополь, двукратный чемпион Запорожской области (2011, 2013), трехкратный обладатель Кубка Мелитополя по футболу (2011—2013), четырехкратный чемпион Мелитополя по мини-футболу .

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