В РФ заявили, что готовы к переговорам с Киевом без предварительных условий: в ОП ответили

Сегодня ряд российских СМИ опубликовал заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина о том, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной, однако без каких-либо предварительных условий и "на основе существующей реальности". Также российский дипломат отметил, что переговоры должны пройти с принятием тех целей, которых неоднократно говорил президент РФ.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В Офисе президента отреагировали, что такими заявлениями Кремль в очередной раз показывает, что не собирается мирно покидать захваченные территории и нести ответственность за все военные преступления, которые совершил против украинского народа. Позицию Киева озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, написав соответствующий пост в Twitter.

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"Это еще одно доказательство того, что ни о каких переговорах и речи не может быть. Только украинская победа, иначе война в Европе не закончится, а Россия будет преступно доминировать в мире", — написал Михаил Подоляк.

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