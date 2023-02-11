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Откуда могут начать большое наступление ВСУ: прогноз NYT

Первой целью ВСУ может стать освобождение оккупированного Мелитополя

сегодня, 11:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Больше всего шансов, что украинская армия пойдет в контрнаступление на южном направлении, попытавшись пробить сухопутный коридор россиян в аннексированный Крым. ВСУ могут пойти на прорыв на юге с целью деоккупировать Мелитополь Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Откуда могут начать большое наступление ВСУ: прогноз NYT

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, сегодня фронт расположен так, что практически вся оккупированная Россией территория находится в радиусе досягаемости ракет "HIMARS". Именно поэтому россияне были вынуждены разместить свои резервы, склады с боеприпасами в глубине фронта. При этом цель нового наступления ВСУ может стать удар по россиянам в Мелитополе.


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Издание обращает внимание на немаловажный факт, что Мелитополь находится на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви, что делает его крайне важным для снабжения российских сил на юге. В случае успешности операции ВСУ, Росси будет проблематично удерживать контроль над оставшейся часть Херсонской области. Кроме того, ВСУ смогут вплотную подойти к Крыму.

В то же время, NYT считает, что на востоке украинским силам вряд ли удастся пойти в наступление и продвинуться вперед, ведь россияне здесь заняли очень прочные оборонительные позиции, у них хорошо налажена логистическая связь, которая работает еще с 2014-го года.

Журналисты считают, что ВСУ смогут пойти в контратаку только, когда пресекут попытки россиян идти в большое наступление, к чему Кремль активно готовится. 

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Источник: https://www.nytimes.com/interactive/2023/02/10/world/europe/russia-ukraine-offensives-maps.html
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