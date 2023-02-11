Откуда могут начать большое наступление ВСУ: прогноз NYT

Больше всего шансов, что украинская армия пойдет в контрнаступление на южном направлении, попытавшись пробить сухопутный коридор россиян в аннексированный Крым. ВСУ могут пойти на прорыв на юге с целью деоккупировать Мелитополь Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, сегодня фронт расположен так, что практически вся оккупированная Россией территория находится в радиусе досягаемости ракет "HIMARS". Именно поэтому россияне были вынуждены разместить свои резервы, склады с боеприпасами в глубине фронта. При этом цель нового наступления ВСУ может стать удар по россиянам в Мелитополе.

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Издание обращает внимание на немаловажный факт, что Мелитополь находится на пересечении двух важных автострад и критической железнодорожной ветви, что делает его крайне важным для снабжения российских сил на юге. В случае успешности операции ВСУ, Росси будет проблематично удерживать контроль над оставшейся часть Херсонской области. Кроме того, ВСУ смогут вплотную подойти к Крыму.

В то же время, NYT считает, что на востоке украинским силам вряд ли удастся пойти в наступление и продвинуться вперед, ведь россияне здесь заняли очень прочные оборонительные позиции, у них хорошо налажена логистическая связь, которая работает еще с 2014-го года.

Журналисты считают, что ВСУ смогут пойти в контратаку только, когда пресекут попытки россиян идти в большое наступление, к чему Кремль активно готовится.

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