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Украина станет членом ЕС и НАТО: Зеленский навал точные сроки

Зеленский спрогнозировал, что через 2 года Украина сможет стать членом ЕС и НАТО

сегодня, 14:08
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Автор:

Кравцев Сергей

О полноценном членстве Украины в Европейском Союзе и НАТО можно будет говорить уже через 2 года. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе саммита, организованного банком JP Morgan, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина станет членом ЕС и НАТО: Зеленский навал точные сроки

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

При этом лидер украинцы уточнил, что о полноценном членстве в НАТО Украины можно будет говорить только после победы над Россией. Президент признался, что в мире есть мало пессимистов, которые считают, что Украина должна пройти путь в 10 лет, прежде чем стать членом Европейского Союза, но те, кто говорит о десяти годах сознательно манипулируют, потому что знают украинский дух и энергию украинцев.


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"Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", — сказал президент.

Владимир Зеленский также заявил, что единственной надёжной гарантией безопасности и суверенитета Украины станет членство Украины в НАТО.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И, я считаю, что после победы мы будем в НАТО", — высказал уверенность Зеленский.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1146857116002621
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