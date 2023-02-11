Украина станет членом ЕС и НАТО: Зеленский навал точные сроки

О полноценном членстве Украины в Европейском Союзе и НАТО можно будет говорить уже через 2 года. Как передает издание "Комментарии", об этом в ходе саммита, организованного банком JP Morgan, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

При этом лидер украинцы уточнил, что о полноценном членстве в НАТО Украины можно будет говорить только после победы над Россией. Президент признался, что в мире есть мало пессимистов, которые считают, что Украина должна пройти путь в 10 лет, прежде чем стать членом Европейского Союза, но те, кто говорит о десяти годах сознательно манипулируют, потому что знают украинский дух и энергию украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", — сказал президент.

Владимир Зеленский также заявил, что единственной надёжной гарантией безопасности и суверенитета Украины станет членство Украины в НАТО.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И, я считаю, что после победы мы будем в НАТО", — высказал уверенность Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – какие сектора экономики больше всего нуждаются в инвестициях – правильно ли делает акценты власть.