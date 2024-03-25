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В РФ взрывы на Новочеркасской ГРЭС: снова "прилеты" беспилотников

Россияне сообщают, что слышали до 10 взрывов

сегодня, 07:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на понедельник в России произошел пожар на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "УП", ссылаясь на заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В РФ взрывы на Новочеркасской ГРЭС: снова "прилеты" беспилотников

В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС. Фото: из открытых источников

Отмечается, с очень большой вероятностью крупная электростанция на юге России атакована ударными дронами.

Местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не меньше десяти. Затем были слышны взрывы в районе Новочеркасской ГРЭС.

Сообщается, что в сети уже распространяется видео, на котором видно взрывы, после них начался пожар. Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.

Отметим, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон призвал Украину прекратить атаки беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку это приводит к росту цены на нефть в мире. Позже это фактически подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что никто не будет указывать нашей стране – бить ей по российским НПЗ или нет. Особенно на фоне ударов россиян по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. И, судя по пожару на НПЗ в Самарской области в ночь с 22 на 23 марта, Украина продолжает запускать беспилотники по энергетическим объектам страны-агрессора. О чем говорят обозначенные выше сигналы из США и реакция на них со стороны Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — откуда взялись "красные линии" США для Украины: что дают удары ВСУ по российским НПЗ.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/25/7447960/
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