В РФ тревожно: в трех областях раздались взрывы, в Москве закрыли аэропорты

Этой ночью в Курской, Калужской и Тульской областях России были слышны громкие взрывы. В Москве закрыли аэропорты Домодедово и Внуково. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Атака беспилотников. Фото из открытых источников

Жители Калужской области утверждают, что в городах Обнинск и Малоярославец слышали по меньшей мере 3-4 звука взрывов. В сети появились фото и видео "бавовны" в России.

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Также, сообщалось о звуках взрывов в Курской и Тульской областях РФ. В московских аэропортах Внуково и Домодедово уже традиционно был объявлен режим "Ковёр", они временно прекратили работу.

Российское министерство обороны отрапортовало о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.

"Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", — заявили в ведомстве Шойгу.

Отметим, в последнее время неопознанные беспилотники систематически атакуют Россию, в частности Москву. Систематически фиксируют "прилеты" в башни "Москва сити". В украинской разведке рассказали, что такие "прилеты" можно объяснить тем, что именно там расположены учреждения, где планируют военные преступления против Украины. Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



