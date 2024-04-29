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В РФ придумали новое оправдание для убийства украинских детей

Роспропаганда выдала новую дичь про убийства "детей-убийц" в Мариуполе

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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На российском пропагандистском телевидении выдали новую чушь о 10-летних детях в Мариуполе. Российские пропаганды вбивают в головы россиян, что украинские дети якобы ходили по оккупированному Мариуполю и убивали ножами российских оккупантов. Причем, со слов российских пропагандистов, делали они это профессионально. Как передает портал "Комментарии", фрагмент этой программы опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский. 

В РФ придумали новое оправдание для убийства украинских детей

Российские войска. Фото: из открытых источников

Пропагандистка на видео убеждает, что 10-летний украинские дети якобы втыкали ножи "ровно в печень под бронежилеты".

"По Мариуполю ходили 10-летние дети. И они знали, где нашим бойцам под бронежилет проткнуть ножом. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших (оккупантов – ред.), и втыкать ножи ровно в печень под бронежилет. И что делать? "Ой детка"? На войне как на войне", — заявила пропагандистка.

В свою очередь Денис Казанский отметил, что россияне придумали эту чушь, чтобы оправдать убийства детей российскими военными.

"Напоминаю, что дна для российских пропагандистов не существует, и они готовы оправдать что угодно. Включая уничтожение 10 летних детей, потому что "они тоже убийцы", — прокомментировал журналист.

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Источник: https://t.me/kazansky2017/11364
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