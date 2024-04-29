В РФ придумали новое оправдание для убийства украинских детей

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Кравцев Сергей
На российском пропагандистском телевидении выдали новую чушь о 10-летних детях в Мариуполе. Российские пропаганды вбивают в головы россиян, что украинские дети якобы ходили по оккупированному Мариуполю и убивали ножами российских оккупантов. Причем, со слов российских пропагандистов, делали они это профессионально. Как передает портал "Комментарии", фрагмент этой программы опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Пропагандистка на видео убеждает, что 10-летний украинские дети якобы втыкали ножи "ровно в печень под бронежилеты".
В свою очередь Денис Казанский отметил, что россияне придумали эту чушь, чтобы оправдать убийства детей российскими военными.
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