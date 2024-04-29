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Путин свирепствует и бьет по гражданским: британская разведка рассказал об опасной тенденции в войне

По информации британской разведки, в Украине резко выросло количество жертв среди гражданских

сегодня, 16:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине в марте резко выросло количество жертв среди гражданского населения в связи с военными действиями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Великобритании.

Путин свирепствует и бьет по гражданским: британская разведка рассказал об опасной тенденции в войне

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британская разведка, ссылаясь на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, отмечает, что в марте 2024 года были убиты или ранены 604 мирных жителя – это на 20 % больше, чем в феврале.

"Эти смерти объясняются ракетными и авиационными ударами по всей территории Украины и усилением бомбардировок на фронтах. В отчете подчеркивается, что участились скоординированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины: 20 объектов уничтожены или повреждены", — говорится в сообщении.

Кроме того, количество погибших детей выросло вдвое по сравнению с февралем, и это, как отмечается, напрямую связано с применением Россией авиационных боеприпасов.

Всего, по данным Мониторинговой миссии ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в Украине (включая подконтрольные Украине и России территории) погибло 31 366 гражданских лиц: 10 810 убитых и 20 556 раненых.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным Института изучения войны (ISW), ряд американских чиновников возобновили обсуждение идеи "заморозить" линии разграничения там, где они есть, поясняя, что последнего масштабного пакета военной помощи Украине от США вряд ли хватит для освобождения всех оккупированных РФ территорий. А издание "Financial Times" не исключает, что Администрация Джо Байдена может требовать от Киева результатов на поле боя, чтобы оправдать перед ноябрьскими выборами помощь ВСУ. Ситуация на фронте, меж тем, ухудшается для нас, что признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, акцентируя внимание также том, что россияне атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" то, происходит в данный момент и может произойти в обозримом будущем на фронтах российско-украинской войны.




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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1784867095353675963
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