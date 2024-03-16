В России с 2022 по 2023 зафиксирован рекордный рост количества российских мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Британская разведка сообщает, согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России, на территории страны-террориста в 2022 году насчитывалось 1,67 млн мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

В 2023 году вышеупомянутая цифра увеличилась на 507 тысяч или на 30%. По словам российских демографов, увеличение количества мужчин с инвалидностью, вероятно, связано с войной в Украине.

"Это почти наверняка так и есть. Значительное большинство из более 355 000 жертв, которые понесли российские вооруженные силы в результате конфликта в Украине, — это раненые военнослужащие", — отмечают британские специалисты.

Также разведка Британии напоминает и о том, что среднедневное количество российских потерь выросло с начала российского наступления осенью 2023 года.

"Рекордный рост количества мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет и раненых будет иметь значительное влияние на медицинские и социальные службы России", — отмечают в Минобороны Бриатнии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в британской разведке заявили, что российские оккупационные войска продолжают атаки на нескольких участках линии фронта. В ближайшие недели ситуация для Сил обороны Украины будет оставаться сложной. Россия концентрирует операции к западу от Авдеевки и Марьинки, городов Донецкой области. На эти цели приходится 60% зарегистрированных российских атак за последние четыре недели.

Также издание "Комментарии" сообщало – британская разведка назвала цель № 1 для ударов российских дронов по Украине.



