Британская разведка назвала цель № 1 для ударов российских дронов по Украине

Главной целью воздушных ударов по Украине стали промышленные объекты. В отличие от прошлого года, Москва использует в основном дроны-камикадзе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Дроны-камикадзе. Фото из открытых источников

Британские специалисты отмечают, в течение февраля 2024 года Россия проводила кампанию с помощью беспилотных летательных аппаратов на украинскую инфраструктуру, включая электроэнергетику.

Украинские силы ПВО сбивали дроны, но удары России, скорее всего, нанесли ущерб украинским электростанциям и электрическим подстанциям. Эти атаки произошли по всей Украине, причинив ущерб региональной энергетической инфраструктуре, в том числе в Донецке, Днепре и на западе, вплоть до Львова.

По информации британской разведки, российские атаки, скорее всего, были предприняты с помощью комбинации дронов-камикадзе, ракетных систем класса "земля-земля" и обычной реактивной артиллерии, а не средств российской авиации дальнего действия, как наблюдалось в 2022 и 2023 годах.

"Вполне вероятно, что Россия попыталась атаковать региональные энергетические объекты, чтобы ухудшить промышленности в Украине. Несмотря на эти атаки, электросеть Украины поддерживает стабильную работу", — отмечают в Минобороны Британии.

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