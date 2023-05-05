В РФ на территории НПЗ «Ильский» снова взрывы

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел новый взрыв. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Взрывы на территории НПЗ «Ильский». Фото: из открытых источников

Сообщается, что утром 5 мая завод атаковали неизвестные беспилотники. Дрон попал в одну из установок, после чего начался сильный пожар.

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В настоящее время на месте работают экстренные службы. Идет эвакуация персонала. По предварительным данным, никто не пострадал.

НПЗ "Ильский" также был атакован в ночь с 3 на 4 мая. Тогда в атаке якобы было задействовали четыре беспилотника. Очевидцы сообщали о взрывах до начала пожара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в результате пожара на заводе никто не пострадал.

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