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В РФ на территории НПЗ «Ильский» снова взрывы

В Краснодарском крае на территории НПЗ «Ильский» прогремел сильный взрыв

сегодня, 09:47
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Автор:

Кравцев Сергей

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края произошел новый взрыв. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В РФ на территории НПЗ «Ильский» снова взрывы

Взрывы на территории НПЗ «Ильский». Фото: из открытых источников

Сообщается, что утром 5 мая завод атаковали неизвестные беспилотники. Дрон попал в одну из установок, после чего начался сильный пожар.


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В настоящее время на месте работают экстренные службы. Идет эвакуация персонала. По предварительным данным, никто не пострадал.

НПЗ "Ильский" также был атакован в ночь с 3 на 4 мая. Тогда в атаке якобы было задействовали четыре беспилотника. Очевидцы сообщали о взрывах до начала пожара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в результате пожара на заводе никто не пострадал.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.

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Источник: https://t.me/bazabazon/17396
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