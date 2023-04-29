В РФ на официальном уровне «узаконили» депортации украинцев, - ISW

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Депортация украинцев. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что 27 апреля Владимир Путин подписал указ "Об особенностях правового положения некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", определяющий лиц, проживающих на оккупированных Россией территориях, заявивших о желании сохранить действующее гражданство и отказавшихся принять российские паспорта как "иностранных граждан" и лиц без гражданства, в настоящее время проживающих в Российской Федерации".

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Аналитики отмечают, что этот указ закрепляет принудительные методы привлечения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также устанавливает условия депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами России. Российские власти также продолжают другие попытки депортировать украинцев, особенно детей, в Россию по разным схемам.

"ISW продолжает считать, что все действия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут быть нарушением Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также потенциальной умышленной кампанией этнических чисток", — говорится в отчете Института.

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