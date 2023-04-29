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В РФ на официальном уровне «узаконили» депортации украинцев, - ISW

Кремль намерен изгнать неугодных украинцев из оккупированных территорий

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий условия дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных территорий Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В РФ на официальном уровне «узаконили» депортации украинцев, - ISW

Депортация украинцев. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что 27 апреля Владимир Путин подписал указ "Об особенностях правового положения некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", определяющий лиц, проживающих на оккупированных Россией территориях, заявивших о желании сохранить действующее гражданство и отказавшихся принять российские паспорта как "иностранных граждан" и лиц без гражданства, в настоящее время проживающих в Российской Федерации".


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Аналитики отмечают, что этот указ закрепляет принудительные методы привлечения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также устанавливает условия депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами России. Российские власти также продолжают другие попытки депортировать украинцев, особенно детей, в Россию по разным схемам.

"ISW продолжает считать, что все действия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут быть нарушением Женевской конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также потенциальной умышленной кампанией этнических чисток", — говорится в отчете Института.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему РФ спешит с выдачей паспортов на оккупированных территориях – какие риски для украинцев.

Также издание "Комментарии" сообщало – будет ли толк от усиления санкций против РФ – может ли это заставить Кремль прекратить войну. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-28-2023
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Обсуждения

Василий

сегодня, 07:07

знають канальї, що без українців їм погибель-зникнуть як мамонти


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