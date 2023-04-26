Будет ли толк от усиления санкций против РФ – может ли это заставить Кремль прекратить войну

Международная санкционная группа (Макфола-Ермака) представила документ об усилении санкций против России. Первый такой план был исполнен более чем на 70%. Сейчас предлагается усилить санкционное давление по ряду направлений, включая атомную отрасль. По мнению президента Украины Владимира Зеленского – это необходимая самозащита международного правопорядка, как и важность разбить агрессора в военном плане. Каковы перспективы закручивания санкционных гаек и прочих ударов по агрессору с целью прекращения войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Документ об усилении санкций против РФ будет представлен на рассмотрение G7, ЕС, ООН, а также станет изучаться правительствами стран-союзников

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов акцентирует, что новый документ, подготовленный группой Макфола-Ермака – это системные рекомендации по применению санкционного механизма на длительную перспективу.

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"В докладе представлен анализ эффекта от уже действующих санкций, со статистическими данными и разбором трендов. Экономические и персональные санкции против компаний, отраслей и отдельных должностных лиц Российской Федерации ослабляют возможности агрессора и его армии в ведении непосредственных боевых действий. К примеру, в докладе говорится, что вследствие санкций "Уралвагонзавод" вместо выпуска современных танков типа "Армата" проводит лишь ремонт и модернизацию старых Т-62", – отмечает Игорь Попов.

Он обращает внимание, что украинские и зарубежные эксперты подготовили ряд конкретных рекомендаций по введению новых санкций, а также по закрытию путей обхода существующих решений. Предлагается комплекс мер по дальнейшему уменьшению доходов РФ от экспорта энергоносителей: снижение предельной цены на нефть, ограничения экспорта газа по турецким газопроводам, финансовые санкции против "Газпромбанка". Плюс – постепенное включение санкций против "Росатома", так как пока что многие страны не могут отказаться от сотрудничества с этой российской компанией.

"Весьма важным разделом является комплекс предложений по конфискации российских замороженных активов и их передаче в фонд реконструкции Украины. Этот процесс необходимо запускать еще до окончания боевых действий, но пока что данный вопрос продвигается недостаточно активно. В докладе группы Макфола-Ермака содержаться рекомендации по реформе национального законодательства в западных странах, по институциональному оформлению процесса конфискации, передачи и распределения активов", – рассказывает Игорь Попов.

Вообще, весь документ, по его словам, является максимально практичным и оформлен для непосредственного использования правительствами западных стран или международными организациями.

"Он будет представлен на рассмотрение G7, ЕС, ООН, а также станет изучаться правительствами стран-союзников, – подчеркивает эксперт. – Война переходит в затяжную стадию, и определяющим фактором здесь становится война экономик. Ослабление финансовых и технологических возможностей российской экономики является главным инструментом для приближения к справедливому и устойчивому миру".

Санкции-санкциями, но важнее – больше вооружений и боеприпасов Украине от партнеров

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Муса Магомедов не сомневается, что санкции влияют на экономику России. Но, акцентирует он, для того, чтобы остановить войну, просто санкций не достаточно.

"Основная часть россиян, даже испытывая определенный дискомфорт из-за инфляции, из-за падения своей покупательской способности, не готова выйти на улицу, чтобы остановить власть, не желающую прекращать агрессию", – поясняет он.

Так что санкции-санкциями, но важнее – больше вооружений и боеприпасов Украине от партнеров, уверен Муса Магомедов. Это, поясняет он, позволит ВСУ нанести врагу такое поражение, чтобы Кремль увидел отсутствие перспектив для себя победить в этой войне. И начал делать реальные шаги для ее завершения.

Россия переориентируется на другие рынки, это ей позволяет спокойно существовать и продолжать агрессию

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Я крайне скептичен касательно эффективности санкций. 4-й квартал 2022 года показал рекордный импорт в РФ. Налицо обход ограничений через другие страны. Единственное, что такие явные и тайные помощники страны-агрессора бояться поставлять – это продукцию военного назначения. Либо поставляют ее в минимальных масштабах".

Поэтому, поясняет эксперт, он скептичен касательно того, что новые санкции дадут большой эффект.

"Россия переориентируется на другие рынки. Да, получает больше зависимостей, но всё равно, это ей позволяет спокойно существовать и продолжать агрессию", – констатирует Даниил Монин.

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