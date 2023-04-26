Будет ли толк от усиления санкций против РФ – может ли это заставить Кремль прекратить войну

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Кравцев Сергей
Международная санкционная группа (Макфола-Ермака) представила документ об усилении санкций против России. Первый такой план был исполнен более чем на 70%. Сейчас предлагается усилить санкционное давление по ряду направлений, включая атомную отрасль. По мнению президента Украины Владимира Зеленского – это необходимая самозащита международного правопорядка, как и важность разбить агрессора в военном плане. Каковы перспективы закручивания санкционных гаек и прочих ударов по агрессору с целью прекращения войны? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов акцентирует, что новый документ, подготовленный группой Макфола-Ермака – это системные рекомендации по применению санкционного механизма на длительную перспективу.
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Он обращает внимание, что украинские и зарубежные эксперты подготовили ряд конкретных рекомендаций по введению новых санкций, а также по закрытию путей обхода существующих решений. Предлагается комплекс мер по дальнейшему уменьшению доходов РФ от экспорта энергоносителей: снижение предельной цены на нефть, ограничения экспорта газа по турецким газопроводам, финансовые санкции против "Газпромбанка". Плюс – постепенное включение санкций против "Росатома", так как пока что многие страны не могут отказаться от сотрудничества с этой российской компанией.
Вообще, весь документ, по его словам, является максимально практичным и оформлен для непосредственного использования правительствами западных стран или международными организациями.
Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Муса Магомедов не сомневается, что санкции влияют на экономику России. Но, акцентирует он, для того, чтобы остановить войну, просто санкций не достаточно.
Так что санкции-санкциями, но важнее – больше вооружений и боеприпасов Украине от партнеров, уверен Муса Магомедов. Это, поясняет он, позволит ВСУ нанести врагу такое поражение, чтобы Кремль увидел отсутствие перспектив для себя победить в этой войне. И начал делать реальные шаги для ее завершения.
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:
Поэтому, поясняет эксперт, он скептичен касательно того, что новые санкции дадут большой эффект.
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