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В РФ мобилизованных отправляют из учебных центров обратно: названа причина

Так, мобилизованный личный состав из учебного центра в Краснодарском крае отправили обратно в Приморско-Ахтарск в связи с несостоятельностью разместить и одеть

сегодня, 09:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на бравое объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизация Россия оказалась явно не готова к такому повороту событий. Именно поэтому уже довольно продолжительное время Кремль не может решить ряд проблемных вопросов. Главный из которых – проблемы с обеспечением, из-за чего уже мобилизованных россиян отправляют из учебных центров обратно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В РФ мобилизованных отправляют из учебных центров обратно: названа причина

Российские войска. Фото: из открытых источников

Так, по информации ВСУ, мобилизованные россияне прибыли в Молькино Краснодарского края, но из-за проблем с обеспечением людей отправили обратно в Приморско-Ахтарск. Банально не нашлось возможности одеть, обуть, вооружить и накормить такое количество призванных. 

"Противник имеет проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения так называемой "частичной мобилизации". Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих", — говорится в сообщении.

Напомним, российский диктатор Путин публично дал старт частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стоит задача пополнит ряды армии 300 тысячами россиян, которые находятся в запасе.   

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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