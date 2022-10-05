В РФ мобилизованных отправляют из учебных центров обратно: названа причина

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Кравцев Сергей
Несмотря на бравое объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизация Россия оказалась явно не готова к такому повороту событий. Именно поэтому уже довольно продолжительное время Кремль не может решить ряд проблемных вопросов. Главный из которых – проблемы с обеспечением, из-за чего уже мобилизованных россиян отправляют из учебных центров обратно. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Так, по информации ВСУ, мобилизованные россияне прибыли в Молькино Краснодарского края, но из-за проблем с обеспечением людей отправили обратно в Приморско-Ахтарск. Банально не нашлось возможности одеть, обуть, вооружить и накормить такое количество призванных.
Напомним, российский диктатор Путин публично дал старт частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стоит задача пополнит ряды армии 300 тысячами россиян, которые находятся в запасе.
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