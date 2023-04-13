В разведке рассказали, на что теперь делают ставку российские элиты в войне

Элиты в России уже осознали, что их страна не сможет победить в войне против Украины и уж тем более достигнуть все те цели, которые озвучивало высшее руководство страны. Однако они все еще надеются на "ничью". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 канала" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Кремль. Фото: из открытых источников

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание роковой безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы. Но то, что это стратегическое поражение для российского военно-политического руководства, бизнес-элиты — это уже давно понятно", — отметил Андрей Юсов.

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Впрочем, по словам представители ГУР, влиятельные люди в России пока не готовы к сопротивлению правящему режиму.

"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока — в большинстве своем готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, дальше будет готовность к более решительным действиям", — заявил Юсов.

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