Президент Чехии рассказал, что ждет РФ, если видео с казнью пленного окажется настоящим

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с якобы казнью украинского военнопленного россиянами, которое распространяется со вторника. Как передает портал "Комментарии", со ссылкой на ČTK, в среду после заседания Совета государственной безопасности Чехии Павел сказал, что подлинность записи невозможно проверить, поэтому он не может комментировать конкретный случай.

Президент Чехии Петр Павел. Фото: GETTY IMAGES

Однако чешский лидер добавил, что есть много других задокументированных фактов, которые требуют осуждения и которым не место в ХХІ веке.

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"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", – отметил Павел, имея в виду террористическую организацию, известную жестокими казнями пленных в Ираке и Сирии.

Ранее параллели с ИГИЛ приводил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который призвал изгнать Россию из Совета безопасности ООН.

Напомним, со вторника в российских Telegram-каналах распространяется видео, где российские военные якобы обезглавливают украинского военнопленного. В МИД Украины призвали Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на этот ролик.

Кадры с казнью украинского военнопленного, которому российские захватчики живому ножом голову отрезали, вызвали бурю праведного негодования. На происшедшее зверство жестко отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и руководство СБУ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины пояснили, что целью слива таких видео является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны (что противнику не удается), а также – устрашение российских военнослужащих (чтобы не сдавались в плен). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" очередное военное преступление россиян и его вероятные последствия.

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