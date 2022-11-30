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В разведке рассказали, какие задачи на войне в Украине Кремль поставил армии к Новому году

Россия пытается закрепиться на временно оккупированных территориях и не дать ВСУ продвинуться вперед

сегодня, 12:55
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Автор:

Кравцев Сергей

В ближайших планах российских оккупантов усилить свое присутствие на временно захваченных территориях Украины, чтобы не допустить продвижения ВСУ. Также противник восполняет потери среди воюющих с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире общенационального телемарафона.

В разведке рассказали, какие задачи на войне в Украине Кремль поставил армии к Новому году

Российские военные. Фото: Getty Images

Вадим Скибицкий отметил, после ухода с правого берега Днепра противник завершил перегруппировку войск на ряде территорий – это оккупированные части Херсонской, Запорожской и Донецкой области и создали резервы.

"На сегодняшний день мы отмечаем довольно активное перемещение подразделений территориальных войск, которые были отмобилизованы на территории РФ во всех военных округах", — отмечает Скибицкий.

Он добавил, что сейчас наблюдается перемещение российских военных в Ростовскую область, Белгородскую область и через территорию временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.

"Это меры, которые РФ предпринимает для того, чтобы усилить присутствие на временно оккупированных территориях и восполнить потери российских войск, ведущие боевые действия с февраля", — пояснил представитель ГУР.

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