В разведке рассказали, какие задачи на войне в Украине Кремль поставил армии к Новому году

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Кравцев Сергей
В ближайших планах российских оккупантов усилить свое присутствие на временно захваченных территориях Украины, чтобы не допустить продвижения ВСУ. Также противник восполняет потери среди воюющих с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире общенационального телемарафона.
Российские военные. Фото: Getty Images
Вадим Скибицкий отметил, после ухода с правого берега Днепра противник завершил перегруппировку войск на ряде территорий – это оккупированные части Херсонской, Запорожской и Донецкой области и создали резервы.
Он добавил, что сейчас наблюдается перемещение российских военных в Ростовскую область, Белгородскую область и через территорию временно оккупированного Крыма в Херсонскую область.
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