Война в Украине: о чем говорят действия Украины, Запада, России – как ситуация может развиваться дальше

Последний день осени является также 280-м днем с начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский всё чаще говорит о том, что будет создан спецтрибунал по военным преступления РФ.Он также подчеркивает, что несмотря на очень сложную ситуацию, особенно на Донбассе, мы держим оборону, а враг несет колоссальные потери. По его словам, в этом году страна-агрессор "потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно, сколько наемников". О чем говорят последние заявления и действия внутри Украины и за ее пределами в ракурсе этой войны? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Есть три самых "горячих" точки на Донбассе

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев отмечает, что ситуация на фронте очень сложная. По его словам, на восточном фасе российские оккупанты, не жалея ресурсов, прежде всего, человеческих, пытаются продавить нашу оборону.

Владислав Селезнев рассказал, что есть три основных точки приложения таких усилий агрессора.

Первая – район Угледар-Марьинка-Авдеевка. Россияне пытаются создать там одну из фаз "клещей", чтобы окружить группировку украинских сил обороны, действующих на восточном фронте.

Вторая точка приложения российских усилий – район Бахмута.

"Там действует подразделение ЧВК "Вагнер", усиленное "чмобиками" (регулярные войска + пополнение из частично мобилизованных). Туда же перебрасывается часть войск, которые недавно находились на Херсонском направлении. И там же – военнослужащие квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" – 1 и 2 Армейские корпуса. Давят там очень сильно. Вчера Арестович сказал, что в том районе – 9-кратное превосходство противника в артиллерии. Впрочем, наши держаться. Пару дней назад россияне пытались рассказать, что взяли Бахмут в окружение. Вранье, – уверяет эксперт. – С юга они нас поджимают, но говорить об окружении не приходится".

Полковник подчеркивает, что обороняет Бахмут 93-я бригада ("холоднояровцы"), которая по праву считается одной из самых сильных в составе украинских сухопутных войск.

"Идут тяжелые бои. Но наши держат оборону. И думаю, что в ближайшей перспективе Генштаб ВСУ перебросит туда соответствующие резервы. В итоге случится то же самое, что ранее произошло в районе Угледара. Там россияне давили-давили, положили кучу народа из своих элитарных сил, включая морпехов. Но наши силы и средства там усилились – и серьезно "перемололи" ту группировку противника. И россияне уже не рассказывают, как они браво наступают в районе Угледара", – поясняет Владислав Селезнев.

По его словам, третья "горячая" точка Донбасса – район Белогоровки на Луганщине. В этом направлении россиянами активно применяются и артиллерия, и авиация.

"На днях в сводке Генштаба отмечалось, что там был уничтожен вражеский самолет. В последнее время это – не частое событие, потому что россияне аккуратно используют авиацию, так как немало ее потеряли. Но, видимо, у них возникла серьезная потребность в значительном усилении огневой мощи с целью выдавливания украинских сил обороны на данном участке фронта. Соответственно – используют всё и вся, – подчеркивает полковник. – Вчера была инсайдерская информация, что в районе Кременной на Луганщине, россияне использовали стратегическую авиацию. Но официального подтверждения этому пока нет".

В направлении Сватово, продолжает Владислав Селезнев, у нас есть небольшое продвижение тактического уровня. Россияне начинают накапливать там ресурсы, подтягивать артиллерию, пытаясь стабилизировать фронт.

"Это тот максимум, на который они сейчас способны, – считает эксперт. – Стабилизация фронта с целью остановить украинское контрнаступление. Говорить об успешном наступлении самих войск агрессора пока не приходится. Да, они давят нас в вышеназванных точках на Донбассе. Но это даже не оперативно-тактический уровень, а бои местного значения".

Что касается группировки российских войск на территории Республики Беларусь, то она, по словам Владислава Селезнева, занята военной подготовкой.

"На полигонах и в учебных центрах РБ натаскивают российских "чмобиков", которые в перспективе будут перемещены на те или иные участки фронта в Украине, – рассказывает эксперт. – Но говорить о том, что российская армия при поддержке белорусской готова переходить в наступление на северном фасе российско-украинского фронта, пока не приходится. И на этом постоянно делает акцент украинская разведка, дабы погасить тревожные настроения у жителей северных областей Украины. Предпосылок к наступлению со стороны РБ в ближайшей и среднесрочной перспективе нет".

Можно говорить в целом о консолидированной позиции Запада в вопросе поддержки Украины

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассуждает так:

"Основные выводы на данный момент – Украине удалось удержать ситуацию в военно-экономическом смысле. В военном – деоккупировать значительную часть своих территорий, свыше двух тысяч населенных пунктов. В экономическом – не допустить краха экономики (прохождение того же отопительного сезона обеспечено достаточными запасами газа)".

По мнению эксперта, истинная цель так называемой российской "спецоперации" – уничтожение украинской государственности – потерпела крах. И сейчас идет речь о возможности мирных переговоров с государством Украина.

"Если изначально Кремль ставил целью уничтожение украинской государственности, то сейчас в Москве говорят о необходимости уступок или компромиссов со стороны официального Киева. Тем самым признавая украинскую государственность", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Что касается военной ситуации – эскалация напряжения будет в первую очередь на Донецком направлении, уверен он.

"И тут вопрос, прежде всего, в политической составляющей. Российской власти необходимо продать некий военный успех внутренним потребителям. А то, что 50% Донецкой области находится под контролем ВСУ – это и военное, и политическое поражение Путина. Так что данное направление будет приоритетным для агрессора. И "горячим", несмотря на грядущие морозы. Кроме того, оккупанты будут пытаться удержать ситуацию в Луганской области, – прогнозирует эксперт. – Именно Луганщина и Донетчины могут стать предметом политических торгов".

Дмитрий Снегирев даже не исключает сценарий условного обмена Донбасса на Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, такой вариант периодически озвучивается российскими руководителями и "говорящими головами".

Что касается позиции Запада. Эксперт считает, что результаты промежуточных выборов в США, позволившие республиканцам установить контроль над Палатой представителей, не повлияют на военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны Штатов. Кроме того, усиливается в данном ракурсе позиция Великобритании и, как ни странно Германии.

"Можно говорить в целом о консолидированной позиции Запада в вопросе поддержки Украины. Решив для себя вопрос диверсификации российского газа, Запад сейчас сконцентрирован на необходимости минимизации рисков расширения конфликта на непосредственно европейские страны, страны НАТО. И Украина тут выступает как форпост, заградительная зона, которая не допустить расширения российского военно-политического влияния на страны Европы, – акцентирует Дмитрий Снегирев. – Не случайны звучащие в унисон заявления руководителей Великобритании, США, ЕС, генсека НАТО, что нельзя допустить победы РФ в этой войне. Ведь это приведет не только к усилению России, но и других диктаторских режимов. Так что военно-техническая, финансовая поддержка Украины со стороны Запада будет продолжаться и наращиваться".

Устать от Украины для Запада – проиграть русским

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко, комментируя действия российской пропаганды в рамках этой войны, отмечает:

"Если никак не удается победить противника на поле боя, остается единственный вариант – его всячески дискредитировать. Как в том старом анекдоте получается: "Не…, так хоть согреюсь". Русские лузеры уже пытаются "накинуть" на Украину такое – мол, тут, в потемках, ходят на улицах ужасные мародеры, которые всех грабят и убивают… Чем абсурднее звучит этот бред на росТВ, тем в него быстрее верят русские, серое вещество которых давно выключили росмедиа. Вот они и верят, что в Украине происходит подобный трэш".

Поэтому, продолжает эксперт, многие в РФ считают, что "страшной Украины" не должно быть на карте мира, что мы, украинцы, сами во всем виноваты и что именно нашей власти вприпрыжку бежать за ботоксным путлером и садится с его сворой за стол переговоров.

"Ага, уже побежали! Как показала ситуация, такие попытки русских набросить "говна на вентилятор" не имеют эффекта за пределами их недостраны. Никакого. Страны-партнеры еще больше поддерживают Украину в нашей борьбе за свободу. А в ситуации с ограничением электричества, много кто уже помогает Украине генераторами, аккумуляторами, трансформаторами, различными зарядными станциями и так далее. Оружие – само собою, но уже имеет место и такая помощь. Энергетическая автономность будет идти снизу: квартиры, дома, микрорайоны, районы, города. В результате, вся страна будет большим ИБП (Источник бесперебойного питания), как минимум, на уровне ЖКХ", – считает Сергей Дойко.

Что касается отношения к нам стран-партнеров. Никто от Украины, конечно же, не устанет, уверен эксперт.

"Устать от Украины для Запада – проиграть русским. А кто захочет проигрывать, когда шансы выиграть очевидны? Помощь будет разная: оружием, бытовыми вещами, медикаментами, – прогнозирует Сергей Дойко. – А что крайне важно – будет политическая поддержка Запада. Не могу тут не вспомнить слова моего хорошего знакомого – американского политического стратега Юрия Ванетика, который, проживая в США и, вращаясь в очень серьезных кругах, знает то, что на широкую публику не всегда выносится. Его прямые мне слова: "До расширения нынешней войны у многих в США был некий дискомфорт и скептицизм по отношению к Украине. Много кто понимал, что украинцам и Украине сложно будет в США выглядеть на уровне. Репутация вашей страны в целом раньше была… ну, не очень хорошая. Сейчас же она изумительная!". Добавить после этих слов, действительно, нечего. Главное, как по мне, сохранить такую репутацию, которая формируется вот уже почти год кровью и жизнями наших защитников. Верю, что так и будет. Ибо по-другому просто быть не может".

Читайте также на портале "Комментарии" — чего в ближайшее время можно ожидать Украине со стороны Беларуси – как понимать заявления Лукашенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!